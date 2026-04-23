Sánchez en el comienzo de Más Barrio, un plan que buscará "mejorar las condiciones de vida" en Cerro Norte

En el marco del inicio del plan Más Barrio en Cerro Norte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , dijo que desde el gobierno lo que buscan mediante el proyecto es construir "comunidad" y brindarle a los vecinos "condiciones de una vida digna" .

Este jueves, desde las 08:30, más de 160 funcionarios del gobierno se desplegaron por el barrio Cerro Norte y comenzaron a realizar un censo entre los vecinos para conocer sus situaciones y necesidades .

" A partir de esa información van a empezar los trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del lugar . Eso implica iniciar las tareas de limpieza, de ordenamiento, iluminación, de patrullaje, de equipamiento público, que lo vamos a hacer con los vecinos", señaló desde el barrio y en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

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"De eso se trata el plan Más Barrio, de ir construyendo comunidad y que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo , para participar y que es seguro ", añadió.

Tras esto, explicó que durante este año la idea del gobierno es realizar una intervención en "cinco zonas".

"Hay lugares en los que habrá que realojar personas porque tienen espacios inundables o porque es necesario abrir calles, eso se va a hacer también", señaló.

Consultado sobre lo que pasaría con las viviendas vinculadas a la delincuencia, respondió que ahí intervendría la Policía.

"La idea es articular el trabajo de todo el Estado para darles condiciones de una vida digna a los vecinos. Por eso el plan se llama 'Más Barrio', para que el espacio sea de los vecinos y que sea un lugar seguro", mencionó.

Tras esto, Sánchez explicó cómo será el funcionamiento del plan en los distintos barrios de la capital.

"Primero, vamos a venir a hablar con los vecinos. A ellos les vamos a entregar un folleto donde se explica qué es Más Barrio, qué es lo que vamos a hacer en este lugar y, además, vamos a hacerles un cuestionario. Posterior a esto, se realizarán trabajos que tienen que ver con el reacondicionamiento del lugar", contó.

"Todos los días irán pasando cosas desde las distintas oficinas públicas. Eso tiene que ver con la mejora del alumbrado público, las conexiones eléctricas, entre otras cosas. Pasarán cosas en el barrio que van a tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y mejorar los niveles de seguridad, sabiendo que estamos en zonas con altos índices de delitos violentos", agregó.

Finalmente, mencionó que con el plan Más Barrio lo que buscan es que "el presupuesto público sea lo más eficiente posible, coordinando las acciones de todos los ministerios".