Programa Más Barrio empieza este jueves en Cerro Norte: participarán 160 funcionarios públicos aproximadamente

El programa gubernamental Más Barrio empieza a funcionar este jueves en Cerro Norte , anunció este lunes el Poder Ejecutivo tras el Consejo de Ministros.

El ministro de Turismo Pablo Menoni fue el encargado de comunicar los temas tratados en Torre Ejecutiva por los secretarios de Estado. "Hay un despliegue territorial que se va a hacer en Cerro Norte, uno de los barrios más complicados, con el entorno de 5.000 personas viviendo en situaciones realmente complicadas ", informó Menoni, entre otros temas.

Participarán de este despliegue "aproximadamente 160 funcionarios públicos" , entre ellos del Ministerio de Desarrollo Social , del Ministerio de Vivienda , Facultad de Ciencias y la Intendencia de Montevideo , quienes irán en duplas para hacer el relevamiento, según supo El Observador.

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"Lo primero es un despliegue en el territorio para complementar los datos que ya se tienen de la Encuesta Continua de Hogares y del último censo que tuvimos ", añadió el ministro. Esta etapa es "esencialmente el despliegue en el barrio", sentenció Menoni.

El programa se replicará luego en otros barrios del Uruguay, la experiencia arranca este jueves en Cerro Norte será "escalonada".

Este programa combina operativos de seguridad con políticas sociales y obras de infraestructura, es una apuesta del gobierno para cortar en buena medida la actividad de bandas criminales que hoy controlan el territorio.

El inicio del plan ya estaba estipulado para finales de abril en Cerro Norte. El desarrollo de experiencia marcará el camino para desplegar a partir del segundo semestre las intervenciones en los otros cuatro barrios anunciadas por el presidente Yamandú Orsi en el correr de este año: Corfrisa en Las Piedras, San Antonio en Maldonado, La Higuera en Durazno y Santa Teresa en Rivera.

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez adelantó en tanto que aspiran a alcanzar unos 12 barrios en el correr del 2027.

La línea de crédito de US$ 250 millones concedida por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el Más Barrio contempla intervenciones en 21 "zonas prioritarias", al tiempo que el gobierno destinará US$ 50 millones de ese total para estas primeras cinco localidades.