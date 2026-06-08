Cardona se desmarca de Oddone por impuestos a autos eléctricos: "La decisión no está tomada" y "todavía no es el momento"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , se desmarcó de los dichos del titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , acerca de la posibilidad de quitar ciertos beneficios a la compra de autos eléctricos .

Para la ministra de Industria esta " no es una decisión tomada " y afirmó que su posición personal —que adelantó será trasladada en una mesa de trabajo "como corresponde"— es que Uruguay todavía no está en el "momento oportuno" para "tomar esa decisión".

"En lo personal y en este momento, junio, yo no creo que todavía estemos en condiciones de poder gravar eso ", sostuvo Cardona en una rueda de prensa consignada por Telemundo. Allí agregó que el tema es motivo de frecuentes intercambios entre su cartera, la de Economía y también Presidencia de la República.

Hacia el fin de las bonificaciones: UTE proyecta nuevos ajustes en el precio de la carga de vehículos eléctricos

Fernanda Cardona y Gabriel Oddone en una conferencia de prensa conjunta el 30 de mayo de 2026

Oddone había adelantado en mayo —primero en una entrevista con En Perspectiva y luego tras un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM)— que la Ley de Presupuesto Nacional previó la posibilidad de gravar los autos eléctricos con Imesi.

En ese momento, el ministro de Economía había apuntado a las ventas de autos eléctricos e híbridos en el primer trimestre del año, que representaron un porcentaje mayor que las de combustión. “¿Qué demuestra esto? Que los estímulos tributarios que los gobiernos han puesto sobre la mesa para vehículos eléctricos han tenido un resultado extraordinario”, subrayó.

Días después, luego del almuerzo de ADM, Oddone expresó en rueda de prensa: "Estamos trabajando para poder revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos con el propósito de no hacer tan beneficiosa esa compra porque entendemos que el régimen ya maduró".

Sin embargo, para Cardona la diferencia fundamental radica en el porcentaje dentro del parque automotor que representan los vehículos eléctricos, independientemente del "boom" de ventas.

En ese sentido, la ministra sostuvo que los datos que tiene su cartera sobre la mesa indican que "los vehículos eléctricos no aparecen en la gráfica todavía". "Es decir, es muy importante esta aclaración para la ciudadanía. Una cosa es mirar cómo aumentó la venta en un año y otra cosa es mirar cuánto representan los vehículos eléctricos en todo el parque automotor".

La venta de vehículos eléctricos tuvo un aumento en el primer cuatrimestre del año de 133% respecto al mismo período del año anterior. Esto representó un total de 7.358 unidades vendidas en esos meses, es decir, 4 mil unidades más que el año anterior.

Sin embargo, datos de la consultora Seg Ingeniería que informó El Observdor semanas atrás, los vehículos eléctricos livianos representan algo más del 2% del parque automotor nacional. Esta cifra representa un salto significativo si se considera que en 2021 su presencia apenas alcanzaba el 0,08%.

Esta evolución implica que, en solo cuatro años, la cantidad de estos vehículos en las calles se multiplicó casi por treinta.