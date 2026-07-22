El gobierno cuadruplicó la demanda en una emisión de deuda y Oddone cruzó a la oposición: "El oportunismo político tiene límites"

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) colocó este martes Notas del Tesoro en pesos con vencimiento en 2030 por $ 4.406 millones , luego de recibir ofertas por casi $ 9.700 millones , más de cuatro veces el monto inicialmente licitado, que era de $ 2.250 millones .

La colocación se concretó a una tasa de corte de 7,04% anual , la más baja de las cuatro licitaciones de esa serie realizadas en lo que va del año.

El resultado llega apenas una semana después de que el gobierno debiera declarar desierta una licitación de Notas del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) por falta de demanda . En esa oportunidad, el MEF había ofrecido títulos por $ 2.250 millones, pero recibió propuestas por apenas $ 300 millones.

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Ese episodio motivó cuestionamientos desde la oposición y en redes sociales. Uno de ellos fue el del senador nacionalista Sergio Botana , quien vinculó el resultado con la situación fiscal.

"Uruguay no logró colocar la licitación de títulos en UP. No es una buena señal. La inconducta fiscal genera aumento del riesgo y, por tanto, de tasas. Lo advertimos en el Presupuesto y lo reafirmamos en la interpelación", escribió.

Uruguay no logró colocar la licitación de títulos en UP. No es buena señal. La inconducta fiscal genera aumento del riesgo, y por tanto de tasas. Lo advertimos en el Presupuesto y lo reafirmamos en la Interpelación. pic.twitter.com/4beKVFGAig — Sergio Botana (@sergiobotana) July 21, 2026

La respuesta de Oddone

Tras conocerse el resultado de la nueva licitación, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, respondió a esas críticas a través de la red social X.

"Una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular. El oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos límites", escribió.

Una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular. El oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos… https://t.co/5SIq9OK3yw — Gabriel Oddone (@OddoneGabriel) July 21, 2026

En la misma línea, el subsesecretario de Economía, Martín Vallcorba, destacó que la demanda superó en más de cuatro veces el monto licitado y remarcó que la colocación se realizó a una tasa inferior a la obtenida en licitaciones anteriores.

El Gobierno emitió bono en $ a 5 años.

La demanda superó más de 4 veces el monto licitado. Y se colocó a una menor tasa.

No es ninguna novedad. Sólo confirma lo que todos sabemos: la credibilidad y confianza de

Es un logro de todos. Cuidarlo también es responsabilidad de todos https://t.co/uRS93adC7c — Martín Vallcorba (@MartinVallcorba) July 21, 2026

Expectativa de los mercados

El resultado se conoce en una semana clave para el gobierno en materia económica, luego de que despejara dos de las principales incógnitas que seguían de cerca los mercados: la trayectoria fiscal que propondrá en la Rendición de Cuentas y el futuro del sistema previsional.

La confirmación de que las AFAP continuarán administrando las cuentas individuales —descartando la propuesta inicial surgida del Diálogo Social de crear un organismo público centralizador— fue recibida positivamente por los inversores.

Ahora, la expectativa del mercado está puesta en la primera emisión de un bono global del año. Aunque Uruguay mantiene el grado inversor y una baja prima de riesgo, el gobierno todavía no realizó ninguna colocación de deuda en los mercados internacionales durante 2026.