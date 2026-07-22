Atacaron a balazos a dos ómnibus con hinchas de Tigre luego de la victoria ante Nacional por Copa Sudamericana; hubo un hincha herido

Dos ómnibus con hinchas de Tigre fueron baleados luego de la victoria contra Nacional en la noche del martes por Copa Sudamericana . Hubo una persona herida por arma de fuego y ya fue dado de alta .

El periodista argentino, Luciano García , contó en sus redes sociales que los ómnibus con hinchas visitantes emprendían regreso a Argentina tras abandonar el Gran Parque Central cuando fueron baleados en la Ruta 1 y Camino Cibils .

El ómnibus que abría la caravana recibió unos 10 disparos . En el vehículo se encontraron proyectiles , vidrios rotos y rastros de sangre.

El socio de Tigre baleado fue dado de alta en la misma noche , confirmaron desde el Ministerio del Interior a Referí.

#Tigre Podría haber sido una tragedia @CONMEBOL . VERGÜENZA. Responsabilidad de la policía local. Gente que está en los micros me confirma que "los liberaron" al salir del estadio y quedaron a merced. Hay heridos, no de gravedad, pero dos personas tuvieron que ser trasladadas. pic.twitter.com/z6hTcUJXyj

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El presidente del club argentino fue a acompañar al hincha baleado hasta al centro asistencial, contó el citado periodista; mientras que el resto de la comisión directiva estuvo con los otros pasajeros para asegurarse que el traslado hacia Buenos Aires continuara con normalidad.

El hincha herido pasó la noche hospedado en el hotel en el que se quedó el plantel argentino, junto a su hija que lo acompañaba en el viaje.

#Tigre Gente que iba en el Micro 3, el que iba adelante de todo y que fue baleado, me manda estas fotos. De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7, el otro baleado, que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y están en viaje. pic.twitter.com/HRvZBJP1V2 — Luciano García (@garcialuciano27) July 22, 2026

Los hechos acontecieron tras el partido de Copa Sudamericana que Nacional perdió 3-0 ante Tigre.

La parcialidad local terminó el partido enfurecida con los jugadores, cuerpo técnico y autoridades del club, además de enojada con los hinchas visitantes.

Investigación por el hincha de Tigre herido de bala

Las Unidades de Investigación de la Policía Nacional, en coordinación con el área de Investigación de la Jefatura de Policial de Montevideo y otras unidades, informaron que investigan el hecho.

El reporte oficial indica que la situación se produjo tras el encuentro disputado en el Gran Parque Central y que mientras se realizaba el traslado de parcialidades de Tigre por Ruta 1 y Camino Cibils, se registraron disparos de arma de fuego contra el ómnibus en el que viajaba un hombre de 57 años que resultó herido.

La persona lesionada fue trasladada al Centro Coordinado del Cerro, donde se le diagnosticó “disparos de arma de fuego en miembro superior izquierdo y derecho con entrada y salida”.

Fue asistida en el lugar y posteriormente dada de alta.

Tras los hechos, el resto de la parcialidad de Tigre continuó viaje hacia la República Argentina.

Las distintas unidades policiales, en coordinación con Fiscalía, realizaban este miércoles por la mañana varias actuaciones a fin de avanzar con la investigación y detener a los responsables.