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Ronald Araujo entrenó de forma individualizada en Barcelona como parte del plan del club para su puesta a punto tras el Mundial 2026

Barcelona ajustas las cargas de trabajo del uruguayo con vistas al inicio de Liga de España

22 de julio de 2026 10:00 hs
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El Barcelona finalizó este miércoles una nueva sesión de entrenamiento, con protagonismo físico, y el trabajo individualizado para el uruguayo Ronald Araujo y Alejandro Balde para ajustar sus cargas de trabajo con vistas al inicio de Liga.

Ninguno de los dos está lesionado, pero Araujo continúa con el trabajo de puesta a punto de su gemelo, mientras que en el caso de Balde, el nuevo preparador físico, Benjamin Kugel, está llevando a cabo un trabajo preventivo con el lateral zurdo barcelonista.

Algo similar la había ocurrido en Catar 2022, su primera Copa del Mundo, en la que no llegó a debutar por sus problemas físicos.

La maldición de Ronald Araujo con la selección uruguaya: con 27 años, el capitán de Barcelona fue a dos Mundiales y no pudo debutar, quedando en ambos fuera en fase de grupos

Ronald Araujo volvió a los entrenamientos de Barcelona tras su paso por el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Ronald Araujo antes de uno de los viajes de la selección uruguaya a Miami

Ronald Araujo antes de uno de los viajes de la selección uruguaya a Miami

A la espera de la revisión médica a la que tiene que someterse Frenkie de Jong, que se lesionó durante el Mundial, y todavía se desconoce el alcance de la misma, el Barça de Flick se entrenó con mayoría de jugadores del filial y juveniles.

Así, entre los jóvenes, se ejercitaron Iker Rodríguez, Áron Yaakobishvili, Orian Goren, Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Òscar Gistau, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra, Brian Fariñas, Xavi Espart, Álvaro Cortés, Álex González, Toni Fernández, Guille Fernández y Jordi Pesquer.

El equipo volverá a ejercitarse esta tarde en la segunda sesión del día; este jueves está prevista una nueva sesión y el viernes jugará su primer amistoso de pretemporada, un partido a puerta cerrada ante el Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La temporada 2025-2026 en LaLiga EA Sports (Primera División) comienza el fin de semana del 15 de agosto.

EFE

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