Ronald Araujo volvió a los entrenamientos de Barcelona tras su paso por el Mundial 2026 con la selección uruguaya

El uruguayo Ronald Araujo se ha incorporado este lunes a las sesiones de entrenamiento de pretemporada del equipo de Hansi Flick, después de su paso por el Mundial 2026 con la selección uruguaya en el que se ha quedado inédito, sin sumar minutos, tal como había ocurrido en Qatar 2022.

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Este lunes, el equipo ya ha entrenado en la sesión matinal con Araujo como novedad, aunque entrenó de forma diferenciada y no se vio junto al grupo en las fotos que publicó el club catalán.

El zaguero vuelve a su club tras el Mundial 2026, en el que formó parte del plantel de Marcelo Bielsa, aunque estuvo lesionado y solo pudo estar a la orden en el último partido ante España, en el que fue suplente y no ingresó.

Además de los jugadores del primer equipo disponibles, Flick ha contado con los mismos futbolistas del Barça Atlètic y el Juvenil que la semana pasada.

La maldición de Ronald Araujo con la selección uruguaya: con 27 años, el capitán de Barcelona fue a dos Mundiales y no pudo debutar, quedando en ambos fuera en fase de grupos

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Así, se han entrenado Orian Goren, Alex González, Òscar Gistau, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shane Kluivert, Ebrima Tunkara, Toni Fernández, Guille Fernández, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Aron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Xavi Espart.

La llegada de Adeyemi

El Barcelona de Hansi Flick ha empezado la segunda semana de la pretemporada, pendiente de la salida del meta Marc Andre ter Stegen y de la oficialización del fichaje de Karim Adeyemi.

Ter Stegen está pendiente de su pase al Ajax de Amsterdam, donde en principio jugará como cedido, pero para ello está pendiente de resolver diferentes cuestiones fiscales.

Marc-André ter Stegen Foto: EFE/David Borrat

Lo de Adeyemi es diferente. El alemán incluso se ha visto con Hansi Flick, pero está pendiente de firmar su pase al Barça, algo que se hará en los próximos días. Será presentado en cuanto el presidente de la entidad, Joan Laporta vuelva de Estados Unidos.

Mientras tanto, el equipo barcelonista ha iniciado la segunda semana de entrenamientos de pretemporada, con tres sesiones dobles, tres días a la semana.

Con base en EFE