Con la derrota 3-0 ante Tigre, Nacional igualó su tercer peor goleada recibida de local en el plano internacional: hay otros seis casos que empatan o superan esta marca

Nacional perdió 3-0 con Tigre este martes por la noche en el Gran Parque Central , por la ida de la fase preliminar de octavos de final de la Copa Sudamericana , en una goleada que caló hondo en un Tricolor que ya venía con serias dudas.

El Bolso lo comenzó perdiendo a los 2 minutos de juego con un tanto de Jalil Elías , y antes de que terminara la primera mitad Ignacio Russo duplicó la ventaja para Tigre. La expulsión de Bruno Zuculini al arranque del segundo tiempo complicó las chances del equipo uruguayo, que en el final del encuentro recibió el tanto de Elías Cabrera que convirtió la victoria del Matador en goleada.

Desde la creación de la Copa Libertadores en 1960 , y pasando por distintos torneos como la Supercopa, la Mercosur o la propia Sudamericana, Nacional ha recibido pocas goleadas de local .

En específico, el 3-0 que sufrió este martes en el Gran Parque Central iguala el tercer peor registro en contra del club en su casa , empatado con otros cuatro partidos que también tuvieron tres goles de diferencia, según consta en la web de estadística tricolor Atilio.uy.

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Solo existen dos encuentros en los que Nacional sufrió una goleada superior, uno en el que cayó derrotado por cuatro goles de diferencia y otro en el que perdió 5-0, su peor goleada de local hasta el momento en copas internacionales.

Las goleadas que Nacional igualó con su derrota ante Tigre

La primera vez que Nacional sufrió una goleada de local en un torneo internacional de Conmebol fue en 1991, por la final de ida de la Supercopa Sudamericana 1990, torneo que reunía a todos los campeones de Libertadores.

En aquella ocasión el rival fue Olimpia de Paraguay, campeón de América en 1989, que le ganó 3-0 al Tricolor en el Estadio Centenario en un encuentro disputado en enero de 1991. En la vuelta, disputada en el Defensores del Chaco de Asunción, paraguayos y uruguayos empataron 3-3 y Olimpia se quedó con el título.

La segunda goleada 3-0 de local la sufrió en la semifinal de vuelta de la Supercopa de 1993 ante Flamengo, también en el Estadio Centenario. El equipo brasileño ya había ganado 2-1 en la ida, por lo que el Tricolor quedó eliminado.

El tercer caso fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 1997, ante Peñarol. En el arranque del torneo el Carbonero le ganó 4-1 en el Estadio, con un doblete de Pablo Bengoechea (ambos de penal) y tantos de Luis Romero y Marcelo Zalayeta. Juan Ravera había convertido el 1-0 para el Bolso, que clasificó a la siguiente fase detrás de Peñarol (al que venció 2-0 en el otro partido del grupo) y Millonarios antes de perder en octavos de final con Colo Colo.

La última goleada que había sufrido por este margen de local en el plano internacional ocurrió en la vuelta de los octavos de final de la Libertadores 2010, ante Cruzeiro en el Gran Parque Central. El Bolso había llegado al partido tras perder 3-1 en la ida, y volvió a caer derrotado 3-0 en el segundo encuentro, del que además se fue con las expulsiones de Sebastián Coates y Gustavo Varela.

Las dos peores goleadas que Nacional sufrió de local en copas internacionales

La segunda peor goleada que sufrió Nacional en su casa en el plano internacional ocurrió hace cinco años, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 ante River Plate.

Teniendo que remontar el 2-0 sufrido en la ida, aquel día el Tricolor sufrió la expulsión del golero Sergio Rochet en el arranque del partido, y luego todo se fue cuesta abajo: Jorge Carrascal, Nicolás de la Cruz y Bruno Zuculini (hoy en Nacional) fueron haciendo cada vez más difícil la remontada, aunque Ayrton Cougo y Santiago Rodríguez permitieron que el partido llegara a la mitad del segundo tiempo con una desventaja de 3-2.

Sin embargo, sobre el final el colombiano Rafael Santos Borré se despachó con tres goles que liquidaron el partido y la serie con un resultado final de 6-2, en un Parque Central que no tenía público por la pandemia de coronavirus.

El récord negativo de esta lista se lo propinó Palmeiras, que en la fase de grupos de la Copa Mercosur de 1998 (predecesor de la Sudamericana) vapuleó 5-0 a Nacional en el Estadio Centenario.

Dos goles de Magrao y otro tanto de Oseas dejaron al Verdao con una ventaja de 3-0 al final del primer tiempo. Hugo de León mandó a la cancha a Mario Regueiro y Rubén Sosa para la segunda mitad, pero cerca del cierre Tiago y Juliano ampliaron la distancia y le dejaron al Tricolor la peor goleada de local en su historia por torneos Conmebol.

El Bolso quedó afuera en fase de grupos, en un año en el que volvió a consagrarse campeón uruguayo tras el quinquenio de Peñarol, mientras que Palmeiras se llevó la Copa Mercosur y un año después obtuvo su primera Copa Libertadores.