Jorge Bava tras la goleada que sufrió Nacional ante Tigre: "Si tengo fuerza para seguir es justamente por los jugadores"

El entrenador de Nacional Jorge Bava se manifestó con fuerzas para seguir en el cargo a pesar de la goleada que sufrió el tricolor este martes contra Tigre, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

"Obviamente estamos golpeados por lo que fue el partido, sin dudas, no hay excusas. No se jugó bien. Encontramos un equipo pragmático que lo capitalizó y a la postre el resultado que se dio", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

"El equipo se brinda, entrena, veo a los muchachos con ánimo y aplicados a hacer las cosas, pero es lógico y tangible que no lo podemos demostrar, por una cosa o por otra y no vale la pena redundar porque no hay excusas y no se está transmitiendo en cancha, los resultados no acompañan, hay un accidente, hay otro que nos hacen cuesta arriba los partidos y repito, no hay excusas para eso, solo aceptar el momento", declaró Bava.

"No pongo excusas de mí ni del equipo. El equipo está dolido por el resultado de hoy. Yo lo veo todos los días, el equipo está fuerte, con ánimo, con ganas de revertir esto. Todos sabemos que no estamos haciendo ni por asomo lo que queremos hacer y lo que queremos dar. Yo soy el responsable de ello. La fuerza del equipo la veo todos los días: se brindan al máximo, entrenan a morir y hay buen ánimo, pero no lo podemos capitalizar en los partidos", remarcó Bava.

"Tigre es un equipo bien pragmático que tiene esas dos líneas de cuatro bien cerradas. Íbamos a facilitarles si jugábamos frontal, quizás no estábamos ocupando los espacios debidos para tener línea de pases constantemente, algo en lo que venimos trabajando e insistiendo. Obviamente el gol rompe todas las tácticas. Un gol al principio, un gol al final, la expulsión al minuto trastocó muchísimo. No es excusa. Tenemos que seguir trabajando para mejorar eso. Siempre pregonamos eso, pero el rival fue muy práctico, era muy fuerte en pelota quieta, lo demostró al minuto. Un rival que era bueno en las transiciones, lo demostró en el segundo gol y caímos en eso. A seguir trabajando porque hay que cambiar la cara de ahora en más", analizó.

"Somos los primeros responsables, sabemos todos en la interna que no estamos dando la talla ni bien se reanudó el campeonato, es una realidad. Por una situación o por otra siempre terminamos de la misma manera, entonces somos conscientes, los jugadores y nosotros. Yo soy el responsable. Pero sabemos que viene un semestre donde cada vez queda menos margen, pero hay que seguir trabajando y luchando. La única forma que conozco de salir de estas situaciones es trabajando y trabajamos para que se den los resultados que no se están dando".

Nacional se fue de pretemporada a Solanas, Bava metió mano a fondo en el equipo prescindiendo de varios jugadores, entre ellos Nicolás López y Gonzalo Carneiro, se realizaron varias incorporaciones pero desde entonces el tricolor empató 0-0 con Danubio, perdió 2-1 con Wanderers, ambos rivales ubicados en zona de descenso, y ahora fue goleado por Tigre.

"Estamos hablando permanentemente, no es fácil el período de pases, está abierto aún tanto para las venidas y las salidas y estamos contemplando todo", atinó a decir.

"En 21 partidos, en un tercio tuvimos expulsados, es muchísimo. Podemos indagar cómo se concretaron esas expulsiones si fueron por roja directa o amarillas, los minutos y demás. Preocupa y tenemos que trabajarlas, analizarlas por separada porque no es justo poner todo en la misma bolsa, porque son situaciones diferentes. Lo tangible es que son muchas para este período. Algunos partidos los pudimos subsanar con mucho tiempo con un hombre de menos, algunos los pudimos dar vuelta y ganar pero en el fútbol de hoy es mucha ventaja, sobre todo cuando queda mucho tiempo por delante y cuando el resultado es adverso. Cuando vas ganando no es lo idea, pero entre comillas es un poco más fácil porque pasás a un plan defensivo inmediatamente y no te altera tanto. Pero cuando lo tenés que ir a buscar, te quedás sin fuerza para atacar, te desguarnecés atrás y es algo que tenemos que corregir, sin dudas", opinó.

"Hablamos con todos internamente, les mostramos mejoras que pueden tener en lo individual y en lo colectivo. Siempre lo hacemos, trabajar para mejorar individualmente al jugador", agregó.

"Los minutos que tuvimos más llegada contra Danubio fue con doble 9, buscamos armar un 4-1-3-2 que después se tuvo que descomponer porque vino la expulsión. Pavel (Núñez) tiene esa versatilidad que puede jugar por banda o por el 9, tratamos de que a la hora de defender fuera un volante por derecha y a la hora de atacar un segundo punta porque nos faltaba un jugador. Faltando un jugador con tanto tiempo por delante, creímos oportuno no desarmarlo porque estaba fresco, tanto él como (Tomás) Verón Lupi estaban frescos, los dos tienen esa versatilidad de que pueden jugar por fuera o por dentro y tratamos de a la hora de defender fuera un 4-4 con Maxi arriba y de que a la hora de atacar Maxi no quedara tan solo", explicó.

Sebastián Coates salió lesionado

"Sebastián tuvo un problema en un gemelo, vamos a ver el parte médico. Cambiamos un doble 9 con diferentes características con Pavel por Maxi Silvera, y Verón Lupi consideré que tiene características que contra un bloque bajo puede jugar uno contra uno mientras que Barcia necesita más espacios y seguramente no lo iba a tener porque Tigre es muy práctico con líneas muy cerradas y más ganando 2-0", expresó el DT.

"Llegarle al jugador es lo esencial, tenemos buen feeling, se entregan al máximo, hacen o tratan de hacer lo que les pedimos, les gusta la idea, van para adelante. A veces les sale, a veces no. La toma de decisión me gusta dejarla libre al jugador, pero siempre tratan de hacerlo, desde el primer día, por eso el dolor de esto, de decir que ves a un equipo que se entrega todos los días, que son dedicados a la hora de entrenar, 100%, es fútbol, sabemos que estamos en el debe, si tengo fuerza es justamente por los jugadores", concluyó.