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Los 10 momentos inolvidables del Mundial 2026 con récords, polémicas, alegrías y tristezas

La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México dejó mucha tela para cortar

21 de julio de 2026 5:00 hs
España alzó su segunda Copa del Mundo

España alzó su segunda Copa del Mundo

Alex Pantling - FIFA/FIFA vía Getty Images

El Mundial 2026 llegó a su fin y con él, España se consagró campeón ante Argentina tras vencer en la final por 1-0 con un gol de Ferrán Torres en el alargue. Pero más allá del resultado, hubo polémicas, récords y despedidas redondeando una fiesta gigantesca a nivel global.

Estos son los 10 momentos inolvidables de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México:

Ferrán Torres de España celebra con sus compañeros el título de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

Ferrán Torres de España celebra con sus compañeros el título de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

1) La consagración total de España

La roja se quedó con el título bajo la dirección de Luis De la Fuente, mostrando un juego colectivo de primerísimo nivel y confirmando su hegemonía mundial..

Unai Simón, Guante de Oro

Unai Simón, Guante de Oro

2) El récord de Unai Simón y todos los premios para España

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El arquero campeón del mundo se llevo el Guante de Oro por mucho más que eso: se convirtió en el golero con mayor cantidad de minutos sin recibir tantos, batiendo el récord de Walter Zenga de Italia 1990 de 517’, y lo estableció en 650, además de ser el que menos goles recibió (uno solo) en todo un Mundial. Además, España se llevó los tres principales premios: el Balón de Oro para Rodri, el Guante de Oro para Unai Simón y el Mejor Jugador Joven para Pau Cubarsí.

En cada victoria, Messi ha sido el centro de las celebraciones argentinas.
En cada victoria, Messi ha sido el centro de las celebraciones argentinas.

3) La vigencia de Lionel Messi con 39 años

El astro argentino anotó ocho goles, fue la mejor figura de la selección argentina que terminó segunda, y se llevó el Balón de Plata como segundo mejor jugador del Mundial. Demostró su vigencia con 39 años.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé

4) El notable registro de Mbappé

Lionel Messi había superado la marca histórica de Miroslav Klose de 16 goles en Mundiales. Sin embargo, Kylian Mbappé los pasó a los dos juntos y todavía, fue el goleador de la Copa del Mundo con 10 tantos. En el historial, llegó a 22 goles, Messi quedó con 21 y Klose con 16.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

5) La despedida de la generación histórica

El torneo significó el adiós definitivo a las canchas mundialistas de figuras históricas y gigantes como Cristiano Ronaldo, Neymar y Lionel Messi.

Vozinha

Vozinha

6) La irrupción de Vozinha y Cabo Verde

Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del Mundial, sacándole un empate a España en el debut con su arquero Vozinha, de 40 años, en un nivel superlativo.. Empató sus tres encuentros de fase de grupos y, en dieciseisavos, estuvo cerca de vencer a Argentina.

Folarin Balogun había sido expulsado en el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Folarin Balogun había sido expulsado en el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

7) Trump y su llamada a la FIFA

Una de las polémicas y escándalos de esta Copa del Mundo fue la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la FIFA para solicitar que se revocara la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun, delantero estadounidense.

El remo vikingo, la celebración viral de Noruega en el Mundial 2026, dirigido por Haaland.
El remo vikingo, la celebración viral de Noruega en el Mundial 2026, dirigido por Haaland.

8) El famoso remo vikingo

El grito tradicional que se escuchó de entrada de "Ro, ro, ro…" de la afición nórdica se convirtió en una de las imágenes más repetidas del torneo. La celebración trascendió las gradas y fue imitada por miles de aficionados en calles y estadios.

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita

9) Las nuevas pausas de hidratación, el show de medio tiempo y un anillo a cada campeón

Implementadas debido a las altas temperaturas y sedes exigentes, las pausas de 3 minutos en cada tiempo, generaron debates desde el principio y hasta el final. El show de medio tiempo del partido decisivo, al estilo estadounidense, fue un show de música y baile a lo Super Bowl, con la aparición de Ronaldo y Ronaldinho como para darle un toque futbolero. A su vez, cada campeón con España se llevó un anillo a su medida de parte de la FIFA, algo nuevo en el torneo.

10) El formato de 48 selecciones

El Mundial 2026 sumó a 16 equipos respecto al anterior, alteró la dinámica de la fase de grupos y si bien hubo un debate previo, colmó las expectativas en cuanto a competitividad..

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