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Mujer denunció extorsión tras contactar a un supuesto "guía espiritual" por redes y enviar dinero por amenazas

Días después del primer contacto comenzó a recibir amenazas en las que le exigían nuevas sumas de dinero para evitar la divulgación de información personal

21 de julio de 2026 10:33 hs
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Una mujer denunció haber sido víctima de una extorsión luego de contactar, a través de una red social, a una persona que ofrecía supuestos servicios espirituales. Tras un primer pago por una consulta, comenzó a recibir amenazas y realizó varios giros de dinero antes de radicar la denuncia ante la Policía, informó la jefatura de Soriano en un comunicado.

El caso ocurrió en Villa Soriano y es investigado por el Área de Investigaciones de Zona II, por disposición de la Fiscalía Letrada de Dolores.

Según la denuncia, el contacto con el presunto estafador comenzó el 10 de julio, cuando la mujer se comunicó mediante una red social con una persona que ofrecía servicios de carácter espiritual. La conversación continuó luego por mensajería y videollamadas, instancia en la que la denunciante efectuó un primer pago por la supuesta consulta.

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Sin embargo, días después comenzó a recibir amenazas en las que le exigían nuevas sumas de dinero para evitar la divulgación de información de carácter personal.

Ante el temor por las consecuencias, la mujer realizó varios giros en distintas oportunidades. Cuando los autores volvieron a reclamarle un nuevo pago, decidió cortar toda comunicación, cambiar su número de teléfono y presentarse en la Seccional Cuarta para radicar la denuncia el 20 de julio.

La víctima entregó a los investigadores la documentación y los comprobantes de las transferencias que había conservado.

Durante las primeras actuaciones, la Policía constató que los datos asociados a las transacciones presentaban registros vinculados a denuncias por hechos de características similares.

La Fiscalía Letrada de Dolores tomó conocimiento del caso y dispuso que la investigación quede a cargo del Área de Investigaciones de Zona II, que continúa con las actuaciones para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

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