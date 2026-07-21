Mujer denunció extorsión tras contactar a un supuesto "guía espiritual" por redes y enviar dinero por amenazas

Una mujer denunció haber sido víctima de una extorsión luego de contactar, a través de una red social , a una persona que ofrecía supuestos servicios espirituales . Tras un primer pago por una consulta, comenzó a recibir amenazas y realizó varios giros de dinero antes de radicar la denuncia ante la Policía, informó la jefatura de Soriano en un comunicado.

El caso ocurrió en Villa Soriano y es investigado por el Área de Investigaciones de Zona II , por disposición de la Fiscalía Letrada de Dolores .

Según la denuncia, el contacto con el presunto estafador comenzó el 10 de julio , cuando la mujer se comunicó mediante una red social con una persona que ofrecía servicios de carácter espiritual. La conversación continuó luego por mensajería y videollamadas , instancia en la que la denunciante efectuó un primer pago por la supuesta consulta.

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Sin embargo, días después comenzó a recibir amenazas en las que le exigían nuevas sumas de dinero para evitar la divulgación de información de carácter personal .

Ante el temor por las consecuencias, la mujer realizó varios giros en distintas oportunidades. Cuando los autores volvieron a reclamarle un nuevo pago, decidió cortar toda comunicación, cambiar su número de teléfono y presentarse en la Seccional Cuarta para radicar la denuncia el 20 de julio.

La víctima entregó a los investigadores la documentación y los comprobantes de las transferencias que había conservado.

Durante las primeras actuaciones, la Policía constató que los datos asociados a las transacciones presentaban registros vinculados a denuncias por hechos de características similares.

La Fiscalía Letrada de Dolores tomó conocimiento del caso y dispuso que la investigación quede a cargo del Área de Investigaciones de Zona II, que continúa con las actuaciones para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.