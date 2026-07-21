Más de 250 hogares urbanos fueron afectados por temporal en Salto: Ministerio de Vivienda desplegó equipo de trabajo

El temporal de la madrugada del sábado en Salto dejó más de 250 hogares afectados en el casco urbano del departamento, según el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Además se continúa trabajando en la evaluación de los daños en las zonas rurales , donde se vieron perjudicadas las cosechas e instalaciones .

En las últimas horas, el Sinae distribuyó ayuda humanitaria que incluyó aproximadamente 160 colchones , 40 kits de limpieza con unos 400 productos y 1.500 chapas para las familias afectadas.

El gobierno ya había decretado el estado de emergencia granjera en Salto , medida que habilita encaminar asistencias a los productores afectados . El temporal causó daños de diversa magnitud, en algunos casos totales y en otros parciales. El fenómeno impactó en 300 hectáreas de cultivos que están a cargo de unos 300 productores .

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La medida permite instaurar un plan de recomposición de los sistemas productivos con fondos no reembolsables ; habilitar líneas de crédito con tasas subsidiadas para recomposición de los sistemas productivos; y aplicar medidas de reestructuración de créditos o corrimientos.

Por otra parte, UTE informó que logró recuperar el 90% de los servicios afectados, una suma total de 44.100 que necesitó el esfuerzo de 800 personas.

Yamandú Orsi en Salto tras el temporal Foto: Ministerio de Vivienda

El presidente de la República Yamandú Orsi visitó las zonas afectadas y se reunió con autoridades locales. "Es un milagro cómo no fue peor en el tema vidas", dijo el presidente. El temporal dejó la muerte de una mujer que circulaba en moto cuando chocó con chapas que se habían desprendido por el viento.

Entre otras autoridades, el ministro interino de Vivienda, Christian Di Candia, acompañó a Orsi en la recorrida. Este ministerio se encuentra desde el pasado sábado en reunión permanente y en contacto directo con el Sinae.

En relación con las viviendas afectadas, el presidente señaló que esta situación obligará a acelerar algunas acciones previstas para atender a los damnificados.