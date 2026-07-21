En el Frente Amplio consideran un "error político" de Cancillería que se haya enviado al embajador en EEUU a la cumbre sobre "terrorismo de izquierda"

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio trató este lunes en la Huella de Seregni la reciente cumbre encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , sobre el “resurgimiento del terrorismo político”.

En esa instancia en Washington que congregó a representantes de 66 países –desde cancilleres y jerarcas de gobierno hasta diplomáticos de segunda línea–, Uruguay estuvo representado por el embajador ante Estados Unidos, Daniel Castillos , según confirmaron desde Cancillería a El Observador.

La información fue verificada este lunes entre los dirigentes que asistieron al Secretariado frentista, dado que en los días previos se había manejado que la delegación uruguaya había recaído en un funcionario de segunda línea de la embajada.

FA rechazó actividad de EEUU en la que Rubio criticó a tupamaros: "Se promovieron discursos de odio insultantes para actores de nuestra fuerza política"

Fuentes del Poder Ejecutivo ratificaron que apostaron por una representación diplomática local y no a nivel de ministro como hicieron otros 35 participantes. A modo de ejemplo, los gobiernos de Javier Milei, Santiago Peña y Rodrigo Paz en Argentina, Paraguay y Bolivia respectivamente, enviaron a sus respectivos cancilleres.

También la España del socialista Pedro Sánchez tuvo representación diplomática. Sin embargo, tanto el gobierno de Lula Da Silva en Brasil como el de Claudia Sheinbaum en México declinaron la invitación.

A tres días de la cumbre, el Secretariado del Frente perfiló una declaración que sería presentada en la tarde por Fernando Pereira para ser ratificada por la Mesa Política. Por su parte, los dirigentes coincidieron en que fue un “error político” de la Cancillería haber autorizado la presencia del embajador durante dicha instancia, según confirmaron a El Observador tres participantes de distintos sectores que asistieron al Secretariado de este lunes. “No deberíamos haber estado”, resumieron las fuentes.

La dirigencia frenteamplista encabezada por Pereira valoró en tanto como satisfactorias las declaraciones que esa misma mañana había realizado el canciller Mario Lubetkin. “Escuchando las palabras del secretario de Estado, y de otros, sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas”, había dicho el jerarca en una rueda de prensa consignada por Telemundo. “Naturalmente está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera”, había concluido.

En esta línea, fuentes frenteamplistas reconocieron que es “de estilo” que se envíen diplomáticos a instancias de este tipo, a la vez que consideraron como una suerte de “atenuante” el hecho de que el nombre original de la cumbre –“Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”– no explicitaba de antemano la contundente prédica que Marco Rubio dirigiría contra la izquierda.

A partir de eso, la declaración ratificada por la Mesa Política sobre la noche del lunes planteó que la reunión en Washington había sido “convocada con un título engañoso”. Los dirigentes sostuvieron a su vez que allí “se promovieron discursos de odio insultantes para actores” de la fuerza política.

Se trata en concreto del Movimiento de Liberación Nacional (MLN)-Tupamaros, al que el secretario de Estado norteamericano incluyó en una enumeración de organizaciones guerrilleras del pasado y al que aludió específicamente con el rótulo de “terror violento”.

"No sabían qué iba a plantear"

Consultado el domingo en el programa Legítima Defensa, Fernando Pereira aclaró que también España había estado presente. El conductor Leandro Grille le remarcó al presidente de la fuerza política la “desazón” personal que la presencia de un diplomático uruguayo le había producido. “El planteo claramente recibe el repudio del Frente Amplio”, respondió Pereira y aclaró que desde el gobierno “no sabían qué iba a plantear”.

“Claramente lo que se planteó fue una posición macartista, tirando a fascista”, declaró el presidente del Frente Amplio y opinó que “los movimientos violentos en América Latina son de derecha, no de izquierda”. “También me parece violento secuestrar a un presidente. Tal vez sea más peligroso Marco Rubio que cualquiera que haya sido parte de estos movimientos”.

“Si me preguntás cuál es la posición del FA en torno a esto: un ‘no’ rotundo. Si me preguntás cuál es la posición del gobierno: también un ‘no’ rotundo a esto. ¿Por qué se estuvo? Bueno fue una decisión de escuchar y claramente también un rechazo a ese tipo de aseveraciones que solo hacen daño y generan polarización en la sociedad”, concluyó Pereira.

Por su parte, el exembajador en EEUU designado por el gobierno de José Mujica, Carlos Pita, escribió el fin de semana en sus redes que "la presencia de Uruguay en el foro organizado por Marco Rubio en Washington DC es inadmisible y lamentable". Pita reclamó "una respuesta digna al canciller de Trump y una exigencia de disculpas al pueblo uruguayo", y terminó: "Aún así este grotesco error le puede traer complejas y graves consecuencias a Uruguay. Nunca imaginé tremenda incompetencia en materia de política exterior de nuestro gobierno".