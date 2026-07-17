Diputado blanco presentó proyecto de ley que da incentivos a especialistas médicos para trabajar en el interior

El diputado del Partido Nacional Andrés Grezzi presentó un proyecto de ley que da incentivos a especialistas médicos para trabajen en centros públicos del interior . La iniciativa es en respuesta a la que presentó el Frente Amplio que obliga a los recién recibidos a trabajar en hospitales públicos de todo el país durante sus dos primeros años de egreso.

El autor del proyecto afirmó que no está de acuerdo con el proyecto presentado por el oficialismo, que es inconstitucional y que por esto además propuso esta alternativa que "busca no obligar a que tengan que ir al interior, pero sí darle incentivos para que se puedan radicar allí", dijo Grezzi en diálogo con El Observador.

"Los puntos esenciales son aumentar de forma extraordinaria la cantidad de cupos en las especialidades . Buscar incentivos de distinta índole, del punto de vista económico, de la formación, prioridad en concursos públicos, en fortalecimiento de lo que es la telemedicina y que se aprueben convenios con diferentes universidades", agregó el legislador opositor.

Reino Unido: Nigel Farage renuncia como diputado y lo acusan de recibir donaciones millonarias el mundo cripto

Diputado del FA presentó proyecto para que médicos y especialistas recién recibidos atiendan en hospitales públicos en sus dos primeros años

El segundo artículo del proyecto propone que Salud Pública elabore y actualice "un informe técnico en el que identificará las especialidades médicas y demás profesiones de la salud que presenten insuficiencia de recursos humanos , así como los departamentos y localidades que registren dificultades de cobertura asistencial".

Según el proyecto, el Poder Ejecutivo implementará un régimen de incentivos de distinto tipo, como son:

Complementos retributivos.

Compensaciones por traslado, alojamiento o radicación.

Becas para formación continua y actualización profesional.

Apoyo económico para actividades de educación permanente.

Prioridad en llamados y concursos de organismos públicos vinculados al sector salud.

Los demás beneficios que establezca la reglamentación.

El proyecto fue presentado esta semana y, según contó Grezzi, "cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados blancos, con algunos colorados y con el diputado del Partido Independiente".

Cómo es el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio

El diputado del Frente Amplio Federico Preve Dante Fernández / FocoUy

El diputado del Frente Amplio (FA) Federico Preve presentó en abril el proyecto de ley que, de aprobarse, obligaría a los médicos y especialistas recién recibidos a atender durante sus dos primeros años de egreso en hospitales público de todo el país.

Preve, médico neurólogo, plantea que los profesionales cumplan una "carga horaria semanal mínima de cuatro horas y una máxima de 16 horas, durante un período de dos años", según el texto del proyecto.

La implementación de este proyecto alcanzaría a los "profesionales que culminen la formación de posgrado en especialidades médicas y otros profesionales de la salud que culminen la formación de grado, posgrado o especialización".

Aunque en el proyecto se establece una carga horaria mínima y una máxima, la demanda horaria definitiva será determinada por la reglamentación de la ley, siempre y cuando el proyecto se apruebe.

También se tendrá en cuenta para determinar esta carga horaria la "distancia que exista entre el lugar de prestación del servicio y la capital del país".

Por otra parte, el proyecto establece que será el Ministerio de Salud Pública el que determine las "necesidades asistenciales de cada especialidad".

Esta obligatoriedad no regirá para aquellos que ya estén recibidos con anterioridad a la promulgación de la ley, aunque sí lo será para aquellos que inicien su formación de posgrado con posterioridad.

El MSP "no registrará ni habilitará" el título para el ejercicio de la profesión para aquellos que no cumplan con lo dispuesto en el proyecto, que recién iniciará su trámite parlamentario.

La iniciativa generó algunos reparos. Por ejemplo, la Federación Médica del Interior (FEMI) afirmó que el proyecto de ley en cuestión "no constituye una solución adecuada". "La imposición de un período obligatorio de ejercicio no garantiza la radicación sostenida de profesionales ni la calidad asistencial, pudiendo además generar efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo", según FEMI.

En cambio, la federación entiende que "las soluciones deben orientarse a fortalecer la formación de especialistas en el interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales para la radicación".