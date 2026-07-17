Médicos generales ya pueden recetar algunos psicofármacos y esperan que la medida ayude a descomprimir agendas

Médicos de medicina general, familiar o pediatría ya pueden recetar algunos tipos de psicofármacos a partir de una habilitación de Ministerio de Salud Pública (MSP) .

Antes, la receta de este tipo de medicamentos debía ser realizada inicialmente por un médico psiquiatra. La disposición actual prevé que médicos generales y de otras especialidades puedan dar inicio a los tratamientos de los psicofármacos sertralina, fluoxetina y escitalopram. Los tres son medicamentos del tipo ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina).

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"Si la primera consulta es con un médico general, internista o de familia, puede iniciar el tratamiento, realizar la interconsulta con psiquiatría y, además, psicología eventualmente; tienen un beneficio en el acceso a los medicamentos y en la continuidad ", explicó el diputado a Subrayado.

Una de los efectos secundarios que se anticipa es la "descongestión" de las agendas, porque existen muchas personas que "no van a controles, van a repetir medicación", dijo Preve.

Por otra parte, Sandra Romano, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría, aclaró también a Subrayado que lo que cambia esta disposición es la habilitación a médicos generalistas de recetar psicofármacos en primer lugar. En algunos prestadores de salud, los médicos generales ya podían recetar prescripciones hechas, en primera instancia, por un psiquiatra. Ahora, con la nueva disposición, los médicos de medicina general y familiar podrán iniciar un proceso de receta, sin necesidad de pasar por un especialista en psiquiatría.

"Lo que cambia la ordenanza es la posibilidad de prescripción a nivel de los prestadores. El médico general u otra especialidad podía repetir el tratamiento pero no iniciarlo. Con esta disposición pueden iniciarlo", declaró Romano.

La presidenta de la organización también remarcó que los psicofármacos "no son la única herramienta que hay que utilizar".

"Para las depresiones leves, o algunas moderadas, no es la indicación principal el tratamiento con antidepresivos. Hoy, tal cual está organizado el sistema, cualquier tema vinculado a un sufrimiento del área de salud mental es derivado a la consulta con psiquiatría, sin embargo, no todos los temas deberían ser derivados. Hay cosas que requieren un trabajo en equipo para ser abordadas".



Romano afirmó también que, desde la sociedad, reclaman activamente que avance la instrumentación de la Ley de Salud Mental. "Sí es cierto que el sistema está colapsado, no porque haya un número de psiquiatras bajo en el país, sino porque tenemos un sistema que está organizado en lo que es la consulta individual", concluyó.

Más vigencia para recetas

En mayo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) extendió la vigencia de las recetas para psicofármacos y medicamentos de uso prolongado con el objetivo de facilitar el acceso a los tratamientos crónicos y evitar interrupciones. En el caso de los psicofármacos, permite prescribir hasta 90 días de tratamiento para benzodiacepinas e hipnóticos no benzodiacepínicos, y hasta 180 días para el resto de los psicofármacos, como antidepresivos y antipsicóticos. Además, establece que los prestadores de salud no podrán fijar plazos menores a los previstos por la normativa.

Desde el ministerio, la idea detrás de esta modificación era "mejorar el acceso de las personas a su medicación crónica, asegurar que nadie interrumpa su tratamiento y garantizar que los prestadores de salud respeten estos nuevos plazos máximos sin imponer barreras adicionales".