Uruguay registró la menor tasa de suicidios en diez años, pero subieron los intentos de autoeliminación

Uruguay registró en 2025 un total de 668 muertes por suicidio , la cifra más baja de los últimos diez años y 96 menos que las contabilizadas durante 2024 , cuando hubo 764 fallecimientos por esta causa.

La tasa de mortalidad se ubicó en 19,16 cada 100.000 habitantes , también el registro más bajo desde 2015, según los datos de Estadísticas Vitales presentados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) este viernes 17 de julio, en el Día Nacional de Prevención del Suicidio.

La reducción fue significativa respecto a los años anteriores. En 2022, cuando se produjo el valor más alto de la serie, se habían registrado 823 muertes y una tasa de 23,20 cada 100.000 habitantes . En 2023 hubo 763 fallecimientos y en 2024 se contabilizaron 764.

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Sin embargo, el MSP pidió evitar una interpretación triunfalista de la disminución y remarcó que todos los departamentos del país continúan presentando indicadores preocupantes .

La cartera recomienda no centrar la comunicación únicamente en el aumento o la disminución de las cifras, no elaborar rankings entre departamentos y no atribuir la evolución del fenómeno a una sola causa.

El suicidio, sostuvo el ministerio, es un fenómeno multifactorial que debe ser abordado de manera intersectorial y comunitaria. No se trata únicamente de un problema individual, sino de una situación colectiva, social y cultural que involucra a los sistemas de salud, las instituciones educativas, los lugares de trabajo, los barrios, las familias y las comunidades.

El MSP también llamó a construir entornos protectores y recordó que el sector de la salud debe brindar una atención oportuna y de calidad a las personas que atraviesan situaciones de crisis.

Ocho de cada diez fallecidos fueron hombres

Los datos correspondientes a 2025 mantienen una marcada diferencia según el sexo de las personas fallecidas. El 79% de las muertes por suicidio correspondió a hombres y el 21% a mujeres. Esa distribución confirma una tendencia que se mantiene desde hace años, con una mortalidad considerablemente mayor entre los varones.

Por grupo etario, las mayores tasas de mortalidad durante 2025 se registraron entre las personas de 80 años o más y entre quienes tenían de 30 a 34 años.

El documento no presenta el número exacto de fallecimientos para cada franja de edad, pero señala a esos dos grupos como los que tuvieron las tasas más elevadas durante el año pasado.

Más de 6.100 intentos de autoeliminación registrados durante 2025

El Sistema Nacional de Registro de Intentos de Autoeliminación contabilizó 6.140 episodios durante 2025, correspondientes a 5.144 personas.

La diferencia entre ambas cifras se explica porque una misma persona puede haber realizado más de un intento durante el año. Del total de personas registradas, 3.685 fueron mujeres y 1.459 hombres. En cantidad de episodios, el sistema contabilizó 4.426 intentos realizados por mujeres y 1.714 por hombres.

La tasa de personas con intentos de autoeliminación fue de 147,56 cada 100.000 habitantes. Entre las mujeres alcanzó los 205,02 casos cada 100.000, mientras que entre los hombres fue de 86,40.

Así, mientras los hombres representan una amplia mayoría de las muertes por suicidio, las mujeres concentran la mayor parte de las personas y de los episodios registrados como intentos de autoeliminación.

El MSP destacó que el registro permite acceder a la información en tiempo real y está disponible en todas las puertas de emergencia del país. Los equipos de salud mental de los prestadores pueden conocer los intentos realizados por sus usuarios, coordinar su atención y desarrollar el seguimiento correspondiente.

La herramienta también permite monitorear el cumplimiento de las pautas y protocolos asistenciales, caracterizar mejor a las personas que atraviesan estas situaciones y generar información para el diseño de políticas públicas dirigidas a las poblaciones con mayor riesgo.

Qué acciones anunció el MSP para 2026

Aunque las cifras más recientes corresponden a 2025, el documento presentado este 17 de julio detalla una serie de acciones que el gobierno desarrollará durante 2026 en el marco de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030.

La Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio organizó este viernes una instancia de trabajo en la sede central del MSP, orientada a promover el diálogo intersectorial sobre los desafíos emergentes y las prioridades de acción para prevenir la conducta suicida.

La actividad se organizó en cuatro mesas temáticas: comunicación responsable para la prevención del suicidio, interseccionalidad, posvención y construcción de entornos protectores.

La posvención comprende las acciones de apoyo, acompañamiento y atención que se desarrollan luego de una muerte por suicidio, particularmente dirigidas a familiares, allegados y comunidades afectadas.

Durante el acto central se anunciaron, además, las acciones territoriales que implementarán los Grupos Departamentales de Prevención del Suicidio.

El próximo 24 de julio se realizará una jornada virtual de buenas prácticas innovadoras con la participación de los grupos departamentales de prevención de todo el país.

La actividad tendrá como objetivos fortalecer el compromiso intersectorial en el territorio, consolidar las redes de trabajo departamentales y regionales, visibilizar experiencias locales e identificar los principales desafíos de cada zona y las acciones necesarias para enfrentarlos.

El gobierno pretende que las estrategias de prevención no queden concentradas únicamente en Montevideo ni en los servicios especializados, sino que se desarrollen en los distintos departamentos y con participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y actores comunitarios.

Los Planes Departamentales de Salud Mental alcanzan a los 19 departamentos del país. En 18 se encuentran en proceso de construcción colectiva, mientras que Río Negro ya cuenta con un plan y se encuentra en fase de implementación.

Según el MSP, la elaboración de estos instrumentos constituye en sí misma un proceso social participativo y una forma de abordar colectivamente los problemas de salud mental.

Los planes buscan fortalecer los nodos locales de atención, identificar los recursos disponibles en cada territorio y mejorar el abordaje comunitario del malestar. También incorporan diagnósticos específicos sobre la conducta suicida y los principales desafíos que enfrenta cada departamento.

Este 17 de julio también se lanzará la segunda edición de la campaña "Vivir Importa: Hagamos Red", una iniciativa que comenzó en julio de 2025 y está dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años.

La convocatoria busca que los participantes desarrollen propuestas comunitarias y grupales para crear campañas con mensajes de apoyo, solidaridad entre pares y promoción de la salud mental.

Podrán presentarse grupos de entre cinco y 15 integrantes pertenecientes a centros de educación formal y no formal, asociaciones deportivas, organizaciones comunitarias y otros espacios juveniles.

La iniciativa tendrá alcance nacional y apunta a que los adolescentes y jóvenes no sean solamente destinatarios de mensajes institucionales, sino que participen activamente en su elaboración y difusión.

Otra de las acciones previstas para 2026 es el desarrollo de los proyectos seleccionados dentro de la iniciativa Acción País por la Salud Mental. Se presentaron 139 propuestas provenientes de 18 departamentos y el MSP anunció el 14 de julio que otorgará apoyo económico a 42 de ellas.

Los proyectos serán articulados con los Planes Departamentales de Salud Mental y tendrán alcance en todo el territorio nacional.

La iniciativa busca consolidar un modelo de atención comunitario, equitativo y basado en derechos, con participación de instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud, organizaciones sociales, sociedades científicas, universidades y actores comunitarios.

Nuevas guías para ansiedad, depresión y conducta suicida

El ministerio también anunció la implementación de guías clínicas de salud mental en los prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud.

La estrategia contará con el apoyo de la cooperación del gobierno de Japón y la asistencia técnica del Banco Mundial. Se conformarán y capacitarán Equipos Operativos Locales para aplicar las guías de ansiedad, depresión y conducta suicida en el primer nivel de atención.

Cada equipo deberá elaborar un diagnóstico de situación y un plan operativo, identificar los circuitos de atención, conocer los recursos disponibles y detectar dificultades y oportunidades de mejora.

Los prestadores implementarán progresivamente esos planes bajo el seguimiento técnico del MSP. Las instituciones que cumplan efectivamente con los lineamientos podrán recibir un reconocimiento por sus "buenas prácticas en salud mental".

Todas estas medidas forman parte de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030, que plantea un abordaje integral y comunitario de la salud mental.

Dónde pedir ayuda

El Ministerio de Salud Pública recordó que la Línea de Prevención del Suicidio funciona a través de los teléfonos 0800 0767 y *0767.

La cartera recomienda difundir información precisa sobre dónde y cómo buscar ayuda ante pensamientos suicidas y promover una comunicación sensible y respetuosa con las personas sobrevivientes y con los familiares y allegados de quienes murieron por esta causa.