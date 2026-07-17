"No se pueden descartar tornados": Metsul alerta por tormentas "muy severas" en Uruguay con granizo de gran tamaño

Uruguay ingresará este viernes en un escenario de "alto riesgo de tiempo severo a muy severo" , según advirtió Metsul , que alertó por tormentas capaces de generar granizo de gran tamaño, vientos destructivos e incluso tornados .

El organismo meteorológico brasileño sostuvo que el avance de un frente cálido favorecerá la formación de numerosas tormentas durante la tarde y la noche de este viernes, así como durante el sábado. Según el informe, "algunas tormentas aisladas podrían ser muy intensas y tener un alto potencial de daños" , ya que el ambiente será propicio para la formación de superceldas , un tipo de tormenta asociado a los fenómenos más violentos.

En ese contexto, Metsul indicó que "no se pueden descartar tormentas localmente severas e incluso muy severas con vientos destructivos, lluvias intensas y granizo de tamaño mediano a grande" .

Metsul adelantó cuándo comenzarán las tormentas más fuertes en Brasil y qué puede pasar en Uruguay

Uno de los aspectos que más preocupa a los meteorólogos es la intensidad de los vientos en altura. Según Metsul, la presencia de una corriente en chorro de baja altitud provocará una marcada cizalladura del viento, una condición que favorece el desarrollo de tormentas organizadas.

Por ese motivo, el organismo afirmó que "el escenario atmosférico no permite descartar la posibilidad de que se produzcan tornados en Uruguay".

Los modelos meteorológicos utilizados por Metsul proyectan ráfagas de entre 100 y 130 kilómetros por hora en zonas del interior del país, aunque advierten que podrían registrarse valores superiores de forma muy localizada en caso de tormentas particularmente intensas o de la formación de tornados.

Inumet también alertó por tormentas fuertes

En paralelo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que el país atravesará "un período de inestabilidad con la acción de un frente cálido", sistema que avanzará durante este viernes.

El organismo oficial señaló que se esperan lluvias abundantes y tormentas, algunas puntualmente severas, que podrán estar acompañadas por "ráfagas de viento muy fuertes, granizo y una alta incidencia de rayos".

Además, Inumet indicó que entre el sábado y la tarde del lunes un frente semiestacionario mantendrá las condiciones de inestabilidad, principalmente sobre el norte del país.

Los acumulados previstos son de entre 60 y 100 milímetros en la zona centro y de entre 80 y 120 milímetros en el norte, aunque podrían registrarse valores superiores en algunos puntos.

El granizo, otra de las principales amenazas

Además del viento, Metsul advirtió que "una de las mayores preocupaciones" para las próximas horas es la posibilidad de caída de granizo.

La institución sostuvo que existe riesgo de "tormentas aisladas con granizo de gran tamaño y un alto potencial de daños", tanto durante la tarde y la noche de este viernes como a lo largo del sábado.

El riesgo también se extiende al centro-este de Argentina, especialmente al norte de la provincia de Buenos Aires y a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde ya comenzaron a registrarse episodios de granizo y se prevé la formación sucesiva de nuevas tormentas severas.