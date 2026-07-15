Metsul advierte por "caos atmosférico" con lluvias torrenciales, tormentas e incluso tornados: qué puede pasar en Uruguay

El Cono Sur atravesará en los próximos días uno de los episodios meteorológicos más intensos del año , con una combinación de lluvias torrenciales, tormentas severas, vientos destructivos, calor inusual, frío extremo y hasta nevadas de varios metros en la Cordillera de los Andes , según el último informe de Metsul Meteorología .

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El organismo brasileño advirtió que el escenario estará marcado por la interacción de dos ríos atmosféricos , un frente cálido, una profunda área de baja presión y una intensa corriente en chorro de baja altitud, una combinación que provocará fenómenos extremos en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil .

Según Metsul, Uruguay será uno de los países alcanzados por el primer frente cálido del invierno , que comenzará a formarse entre la tarde y la noche del jueves y persistirá durante el viernes.

ATENÇÃO – ALERTA | Cenário extremamente complexo e caótico dominará a atmosfera de parte da América do Sul nos próximos dias com condições extremas e severas do tempo no Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil, em um dos períodos meteorológicos mais hiperativos em anos… pic.twitter.com/rUSE22aCpM

Dos potentes ríos atmosféricos golpearán a la región: qué son y cómo afectarán a Uruguay, según Inumet y Metsul

Una "burbuja" de calor se instala sobre la región pero en Uruguay el impacto será otro, advierte Metsul

Ese sistema favorecerá el desarrollo de lluvias abundantes y tormentas , especialmente en el centro y norte del país , donde también podrían registrarse importantes acumulados de precipitaciones.

El pronóstico coincide con el aviso especial emitido por Inumet, que prevé cinco días consecutivos de lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes o severas, entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio.

Dos ríos atmosféricos al mismo tiempo

El fenómeno estará impulsado por dos ríos atmosféricos que actuarán simultáneamente sobre Sudamérica. El primero llegará desde el océano Pacífico y descargará enormes volúmenes de humedad sobre Chile.

El segundo se formará en el interior del continente, desde Bolivia hasta Rio Grande do Sul, alimentando el ingreso de aire cálido y húmedo hacia el noreste de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.

Además, una profunda área de baja presión, con valores cercanos a 990 hectopascales sobre el norte argentino, reforzará una corriente en chorro de baja altitud que impulsará vientos intensos y favorecerá la formación de tormentas.

Riesgo de tormentas severas entre Uruguay, Argentina y Brasil

Metsul advierte que entre finales de esta semana y comienzos de la próxima podrían desarrollarse tormentas fuertes o severas entre Uruguay, el noreste argentino y el sur de Brasil.

Los fenómenos podrían estar acompañados por:

granizo ,

, intensa actividad eléctrica ,

, vendavales ,

, microrráfagas ,

, e incluso tornados aislados.

Aunque la principal preocupación en Uruguay seguirá siendo la lluvia, el organismo no descarta episodios de tiempo severo asociados al avance del frente cálido.

Chile enfrentará lluvias históricas y nevadas de hasta tres metros

El escenario más extremo se espera en Chile, donde una sucesión de sistemas frontales acompañados por un río atmosférico de gran intensidad podría dejar entre 300 y 500 milímetros de lluvia en algunas zonas.

Incluso en sectores del desierto de Atacama podrían registrarse entre 100 y 150 milímetros, un volumen excepcional para una de las regiones más áridas del planeta.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina emitió una alerta especial por nevadas persistentes e intensas entre el 15 y el 20 de julio.

Las proyecciones indican que en sectores altos de Mendoza y del sur de San Juan podrían acumularse hasta tres metros de nieve, mientras que en la Cordillera se esperan ráfagas de hasta 160 km/h y condiciones de viento blanco.