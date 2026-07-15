Una "burbuja" de calor se instala sobre la región pero en Uruguay el impacto será otro, advierte Metsul

Mientras Paraguay, el norte de Argentina y gran parte de Brasil se preparan para una ola de calor con temperaturas superiores a los 35 °C , Uruguay también sentirá los efectos del ingreso de aire tropical, aunque de una forma diferente: el principal impacto será el desarrollo de lluvias y tormentas fuertes previstas para los próximos días.

Así surge de los últimos pronósticos de la firma meteorológica brasileña Metsul y del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , que coinciden en que una intensa corriente de aire cálido y húmedo avanzará sobre el centro de Sudamérica durante la segunda mitad de la semana.

Según Metsul, una profunda baja presión que se instalará sobre el norte de Argentina favorecerá la formación de una intensa corriente en chorro de baja altura , un corredor de vientos que transportará aire tropical desde Bolivia y el centro-oeste de Brasil hacia el sur del continente.

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Ese flujo alimentará una burbuja de calor cuyo centro se ubicará sobre Paraguay, donde las temperaturas podrán superar los 35 °C y estarán acompañadas por vientos cálidos y secos que aumentarán el riesgo de incendios.

El fenómeno también provocará un ascenso muy marcado de las temperaturas en el sur de Brasil. En Rio Grande do Sul, por ejemplo, se prevén máximas cercanas o incluso superiores a 30 °C entre el viernes y el fin de semana, valores más de 10 °C por encima del promedio para julio.

¿Qué puede pasar en Uruguay?

Aunque Uruguay quedará bajo la influencia de esa masa de aire cálido, no se espera una ola de calor como la prevista para Paraguay o el interior de Brasil.

En cambio, ese ingreso de aire cálido y húmedo será uno de los ingredientes que favorecerá el episodio de inestabilidad anunciado por Inumet.

El organismo prevé cinco días consecutivos de lluvias y tormentas, desde la madrugada del jueves 16 hasta la tarde del lunes 20, algunas de ellas fuertes o puntualmente severas, con posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Además, el aire del norte hará que las temperaturas sean más elevadas de lo habitual para esta época del año, aunque la nubosidad y las precipitaciones impedirán que se alcancen los valores extremos previstos más al norte del continente.

Hasta 200 milímetros de lluvia

La principal preocupación de Inumet sigue siendo la lluvia acumulada.

Los modelos meteorológicos proyectan que durante el episodio podrían registrarse entre 100 y 200 milímetros en algunos sectores del norte del país, especialmente en la cuenca del río Cuareim, mientras que en otras zonas los acumulados también serán abundantes.

El organismo aclaró que, por el momento, no existen proyecciones que hagan prever evacuaciones, aunque la situación será monitoreada de forma permanente y los pronósticos se actualizarán cada seis horas.

De esta manera, mientras buena parte del centro de Sudamérica experimentará una ola de calor invernal, en Uruguay el aire tropical actuará principalmente como combustible para un prolongado episodio de tormentas y lluvias intensas.