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Hallaron un cuerpo en Isla de Flores y sospechan que pertenece a uno de los cinco pescadores argentinos desaparecidos hace un mes

Según informó la Prefectura, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos evidentes de violencia

15 de julio de 2026 7:26 hs
Isla de Flores. (Archivo)
Isla de Flores. (Archivo) Diego Battiste

Un cuerpo sin vida fue hallado este martes sobre las rocas de Isla de Flores y las autoridades investigan si corresponde a uno de los cinco pescadores argentinos desaparecidos desde el pasado 14 de junio, cuando salieron a navegar en el Río de la Plata, informaron fuentes de la Armada Nacional.

El hallazgo fue reportado por un tripulante del Faro de Isla de Flores, que alertó a la Prefectura Nacional Naval tras avistar el cuerpo.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo conjunto entre la Prefectura de Trouville y la Prefectura del Puerto de Montevideo, con apoyo de la embarcación ROU 72. En el procedimiento también participaron efectivos de la División Investigaciones (DIVIN), bajo la coordinación de la Fiscalía competente.

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La embarcación zarpó desde el Puerto de Montevideo a las 14:13 rumbo a Isla de Flores y, tras finalizar las actuaciones en el lugar, regresó a las 18:05 con el cuerpo.

Según informó la Prefectura, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos evidentes de violencia. Además, portaba documentación argentina a nombre de una persona de iniciales C. K.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que podría tratarse de uno de los cinco pescadores que desaparecieron el 14 de junio tras zarpar desde Hudson, provincia de Buenos Aires, a bordo de la embarcación deportiva Chamigo-Ho para realizar una jornada de pesca en el Río de la Plata.

La novedad fue comunicada a la autoridad marítima argentina y ambos países mantienen la coordinación para el seguimiento del caso.

La identidad del fallecido será confirmada mediante las pericias forenses correspondientes, mientras que la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía para determinar las circunstancias del hecho.

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