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Las 7 señales del estrés en tu cuerpo

Especialistas de Priory Group, el proveedor privado líder de servicios de salud mental en el Reino Unido, explican que reconocer los síntomas a tiempo es clave para evitar problemas de mayor gravedad.

14 de julio de 2026 14:16 hs
Magnific.com

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El estrés es una respuesta natural del organismo frente a situaciones de presión o amenaza. Sin embargo, cuando se prolonga en el tiempo puede afectar la salud física, emocional y el comportamiento, hasta el punto de interferir con las actividades cotidianas.

Especialistas de Priory Group, el proveedor privado líder de servicios de salud mental, rehabilitación de adicciones y atención social en el Reino Unido, explican que reconocer los síntomas a tiempo es clave para evitar que el estrés crónico derive en problemas de mayor gravedad.

La entidad señala que las manifestaciones pueden aparecer de forma gradual y variar de una persona a otra, aunque existen señales frecuentes que sirven como alerta.

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Las 7 señales que pueden indicar un cuadro de estrés

De acuerdo con la guía elaborada por Priory Group , estos son algunos de los síntomas más habituales del estrés:

1. Irritabilidad y cambios de humor. El estrés puede hacer que una persona se sienta más impaciente, irritable o enojada, incluso frente a situaciones cotidianas. También puede generar una sensación constante de tensión o dificultad para relajarse.

2. Sensación de estar desbordado. Sentir que se perdió el control, que las responsabilidades son excesivas o que resulta imposible desconectarse de las preocupaciones es uno de los signos emocionales más comunes del estrés prolongado.

3. Problemas para dormir. El insomnio, los despertares frecuentes o la sensación de no descansar adecuadamente pueden aparecer cuando el organismo permanece en un estado continuo de alerta. La falta de sueño, además, puede agravar el resto de los síntomas.

4. Dolores musculares y molestias físicas. La tensión acumulada suele manifestarse con dolores de cabeza, contracturas en cuello y espalda, molestias musculares o problemas digestivos sin una causa aparente.

5. Cambios en el apetito o el peso. Comer más o menos de lo habitual, junto con variaciones de peso, también puede ser una respuesta al estrés. Algunas personas pierden el apetito, mientras que otras recurren a la comida como mecanismo para afrontar la presión.

6. Dificultad para concentrarse. Los especialistas indican que el estrés puede afectar la memoria, reducir la capacidad de concentración y dificultar la toma de decisiones, lo que repercute en el trabajo, el estudio y otras actividades diarias.

7. Aislamiento o cambios de comportamiento. Evitar reuniones sociales, postergar responsabilidades, aumentar el consumo de cafeína, alcohol o tabaco, o modificar los hábitos de sueño son conductas que pueden estar asociadas con niveles elevados de estrés.

Alerta por estrés | ¿Cuándo conviene consultar a un profesional?

Priory Group advierte que el estrés ocasional forma parte de la vida, pero cuando los síntomas persisten durante semanas o meses, afectan el desempeño laboral, las relaciones personales o la salud física, es recomendable buscar ayuda profesional. Entre las señales de alerta también figuran las palpitaciones, el cansancio persistente, los problemas digestivos y la sensación constante de ansiedad o agobio.

¿Cómo reducir el estrés?

Los especialistas recomiendan mantener una rutina de sueño regular, realizar actividad física, llevar una alimentación equilibrada y dedicar tiempo a actividades que favorezcan la relajación. También destacan la importancia de hablar con personas de confianza y solicitar apoyo profesional cuando el estrés deja de ser una respuesta puntual y comienza a afectar la calidad de vida.

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