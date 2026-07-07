Por qué, si tenés esta edad, ya no deberías conducir, según un estudio

No existe una edad exacta en la que todas las personas deban dejar de manejar. Sin embargo, una investigación europea concluyó que, en promedio, los 75 años marcan el momento en el que el deterioro cognitivo comienza a incrementar los riesgos al volante y muchas personas optan por abandonar la conducción.

El estudio analizó el impacto del envejecimiento sobre las capacidades necesarias para conducir y advirtió que la decisión no depende únicamente de la edad cronológica , sino también del estado de salud, las funciones cognitivas y la capacidad de reaccionar ante situaciones imprevistas.

La investigación identificó que los 75 años representan la edad promedio en la que muchas personas dejan de conducir debido a cambios en la memoria, la atención, los reflejos y la velocidad de procesamiento de la información. No obstante, los especialistas remarcan que no se trata de un límite obligatorio ni de una recomendación general para toda la población.

Los investigadores explican que el envejecimiento afecta de manera diferente a cada persona. Mientras algunos adultos mayores mantienen intactas sus capacidades para conducir de forma segura, otros pueden presentar dificultades antes de esa edad debido a enfermedades neurológicas, problemas de visión o efectos secundarios de determinados medicamentos.

Ganesh M. Babulal, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y autor de un estudio publicado en la revista Neurology, señaló que la enfermedad de Alzheimer puede desarrollarse durante años antes de manifestar síntomas evidentes, lo que puede influir progresivamente en la capacidad para conducir con seguridad.

Los especialistas sostienen que la decisión de abandonar la conducción debería basarse en evaluaciones médicas y funcionales, más que en cumplir una determinada edad. Entre las señales de alerta figuran las dificultades para orientarse en recorridos conocidos, tiempos de reacción más lentos, problemas para calcular distancias, olvidos frecuentes y una mayor cantidad de maniobras inseguras.

También pueden influir enfermedades como el deterioro cognitivo leve, distintos tipos de demencia, alteraciones visuales o el consumo de medicamentos que afectan la concentración y los reflejos. En esos casos, los profesionales recomiendan realizar controles periódicos antes de continuar conduciendo.

¿Hasta qué edad se puede conducir en Uruguay?

En Uruguay no existe una edad máxima establecida por ley para dejar de conducir. Las personas pueden continuar al volante siempre que superen los controles médicos exigidos y renueven su licencia de acuerdo con los plazos fijados por cada gobierno departamental.

La normativa del Permiso Único Nacional de Conducir establece que la aptitud física y mental del conductor es el principal requisito para conservar la habilitación, por encima de la edad cronológica.

Si bien no hay un límite de edad para manejar, la vigencia de la licencia suele reducirse a medida que pasan los años. En Montevideo, por ejemplo, las personas de hasta 74 años pueden obtener renovaciones cuya duración queda determinada por el examen médico. Desde edades más avanzadas, los controles son más frecuentes y el período de vigencia puede acortarse.

Los exámenes evalúan aspectos como la visión, la audición, los reflejos y otras condiciones psicofísicas que pueden influir en una conducción segura.