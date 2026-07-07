Tras su Mundial 2026 con la selección uruguaya, Federico Viñas despertó el interés de tres clubes de Europa: los detalles

Tras el final de su participación con la selección uruguaya en el Mundial 2026 , Federico Viñas atrajo el interés de tres clubes de Europa , dos de ellos con competencia internacional en la próxima temporada, confirmaron fuentes del entorno del jugador a Referí.

El delantero uruguayo cerró una actuación aceptable en el Mundial, en el que la celeste quedó eliminada en fase de grupos . A pesar de no haber convertido ningún gol , su segundo tiempo ante Arabia Saudita fue clave para el empate uruguayo, ya que el gol de Maximiliano Araújo provino del rebote de uno de sus cabezazos.

A este rendimiento se suma su buen cierre de año en el Real Oviedo de España , que no pudo evitar su descenso a la Segunda división de ese país. El delantero fue el goleador de su equipo con nueve goles en 33 partidos jugados .

Para el arranque de esta temporada Viñas volvió al León de México , club dueño de su ficha que cedió al atacante al Oviedo (ambos propiedad del Grupo Pachuca) las últimas dos temporadas .

Quién se va y quién se queda: las edades que tendrán los jugadores de la selección uruguaya eliminada del Mundial 2026, en la Copa del Mundo 2030

Federico Viñas, de un gesto de Fair Play a pelear la pelota que terminó en el empate de Uruguay ante Cabo Verde

Sin embargo, todo indica que el futuro del uruguayo seguirá en Europa. Fuentes del entorno del jugador indicaron que tres clubes ya están en conversaciones con el León para hacerse de sus servicios: el Betis y el Deportivo La Coruña de España, y el Ajax de Países Bajos.

El Betis y el Ajax competirán en Europa esta temporada: el equipo español terminó quinto en LaLiga 2025/2026 y jugará la Champions League, mientras que el club holandés también fue quinto en la Eredivisie, y clasificó a la fase previa de la Conference League tras ganar un playoff contra otros tres equipos por un cupo.

En tanto, el Deportivo La Coruña ascendió a LaLiga española tras salir subcampeón de Segunda en la temporada 2025/2026, concretando su vuelta a la primera categoría de su país tras ocho años de ausencia.

Fuentes cercanas a Viñas indicaron que en el caso de las negociaciones con los clubes españoles, el futbolista depende de "la venta de un jugador" para abrirse un cupo en cualquiera de los dos equipos. Con Ajax, en tanto, las negociaciones ya están en curso con el León y el representante del jugador, Daniel Gutiérrez.