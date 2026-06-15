El uno por uno de Uruguay ante Arabia Saudita: las ganas y la llegada de Federico Viñas, y la potencia de Maximiliano Araújo

Uruguay debutó ante Arabia Saudita este lunes por el Mundial 2026 en un encuentro que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami correspondiente al Grupo H en el que previamente habían empatado 0-0 España ante Cabo Verde.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se hizo de la pelota ni bien comenzó el encuentro, ya que su rival lo esperaba en el fondo, aunque bien parado.

No obstante, los árabes comenzaron a hacerse de la pelota y se aprovecharon de un error en un córner para ponerse 1-0, luego de dos atajadas bárbaras de Fernando Muslera.

Fernando Muslera: se complicó al principio con la pelota en los pies y se mostró por momentos inseguro. Pero a los 37 minutos sacó una pelota que iba al ángulo de Alamri. Sobre los 40' Alamri no lo perdonó luego de un rebote que él dio tras otra gran atajada, y llegó el 1-0 árabe.

Los tres jugadores que quiere Diego Aguirre para Peñarol y por los que ya hubo contactos

Guillermo Varela: subió muy poco por su andarivel y en defensa, tuvo escasa ayuda de Federico Valverde. Le costó mucho hacerse de la pelota con potencia en ofensiva. Subió mucho más desde el inicio del segundo tiempo.

Uruguay vs Arabia Enzo Santos / FocoUy

Sebastián Cáceres: muy participativo con y sin pelota en la zaga central. Fue de los más firmes en el fondo celeste. En el segundo tiempo estuvo muy atento con los pocos contraataques rivales.

Mathías Olivera: seguro en su puesto, con 45 minutos correctos. En la jugada del gol árabe, saltó con varios y no fue quien perdió la marca. Fue muy importante con y sin pelota en el segundo tiempo por su empuje a todo el equipo.

Matías Viña 3: comenzó muy impreciso con la pelota y se equivocó con ella. Se mostró cansado en la primera parte, mostrando la falta de fútbol con la que llegó al Mundial. De lo más flojo de Uruguay.

Uruguay vs Arabia EFE

Manuel Ugarte 5: tuvo escasa participación en el juego en la mitad de la cancha. Su debut en un Mundial le costó en los primeros 45 minutos en los que estuvo también, demasiado solo en la marca. A los 59' sacó un remate desde fuera del área que dio en el palo derecho del arco rival.

Rodrigo Bentancur: el eje del fútbol desde el mediocampo, sobre todo, cuando asumió el protagonismo con pelota dominada. Tuvo algún encuentro con Federico Valverde que mostró un buen tándem. Se salvó de la amonestación por una falta de atrás al borde del área. Perdió la marca en el 1-0 árabe con el cabezazo que Fernando Muslera dio rebote. Cuando salió Manuel Ugarte, pasó a jugar más como volante central, pero siguió impreciso con la pelota y lejos de su fútbol.

Uruguay vs Arabia EFE

Federico Valverde: jugó sin posiciones fijas, por momentos muy abierto por derecha, por otros, encontrándose en el medio con Rodrigo Bentancur. No fue lo que se esperaba de él en la primera parte, apareciendo poco. De esa manera, fue desaprovechado, sin gestar juego. Con el ingreso de Agustín Canobbio al comienzo del segundo tiempo, pasó a jugar como volante. A partir de allí estuvo más participativo en el juego y con la pelota. Sobre los 66' de tiro libre esquinado le dio a Uruguay una nueva chance de gol que el arquero rival volvió a sacar muy bien.

Uruguay vs Arabia EFE

Maximiliano Araújo 7: a los 4 minutos fue el primero que remató al arco y le dio la primera chance de gol a los celestes, pero el arquero rival la sacó al córner. La segunda chance uruguaya también lo tuvo a él como protagonista metiendo un cabezazo al medio del área para la palomita de Federico Viñas que el propio golero sacó brillantemente.

Darwin Núñez 4: recuperó un par de balones en ofensiva, pero jugó demasiado solo, sin una sociedad. Sobre los 33 minutos pudo haber sido amonestado por una fuerte entrada con su brazo sobre el arquero rival. Fue el que menos pelotas tocó en toco el primer tiempo de los 22 jugadores: ocho balones.

Uruguay vs Arabia EFE

Federico Viñas: jugó retrasado, mostrándose como solución de pase, dejando a Darwin Núñez más solo arriba. Cuando Uruguay se hacía de la pelota, intentó ayudarlo. A los 29 minutos tuvo un cabezazo para el gol tirándose en palomita, pero el arquero árabe intervino notablemente. Fue de los más activos en el primer tiempo y sobre el final, recibió una fuerte falta, y cabeceando otra vez a los 44'. En pocos segundos del complemento, otro cabezazo suyo era el empate pero el arquero Mohammed Al-Owais, le volvió a tapar el festejo. A los 48', otra vez ganó por arriba y su cabezazo se fue apenas afuera. A los 79', otro cabezazo suyo fue decisivo para que en el rebote, Maximiliano Araújo anotara el empate.

Uruguay's forward #14 Agustin Canobbio and Saudi Arabia's forward #10 Salem Al-Dawsari fight for the ball during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by C Agustín Canobbio de Uruguay ante Salem Al-Dawsari de Arabia Saudita por el Mundial 2026 FOTO: AFP

Agustín Canobbio: entró al inicio del complemento por un Darwin Núñez inexpresivo y jugó como extremo por derecha, pasando Federico Viñas más arriba y Federico Valverde como volante. A los 54 minutos le pegaron tremenda patada en el cuádriceps en la que el árbitro ni mostró amarilla, y no hubo llamado desde el VAR por una posible roja.

Juan Manuel Sanabria: ingresó a los 45 minutos para suplir a Federico Viñas en el lateral izquierdo. De entrada metió un buen centro para Federico Viñas.

Nicolás De la Cruz: a los 71 minutos ingresó por Manuel Ugarte y jugó más adelantado que el sustituido.

Brian Rodríguez: ingresó a los 80' por Maximiliano Araújo en el mismo momento que este había anotado el empate. De entrada tuvo un remate en el que no encontró puntería. Jugó como extremo por izquierda.