Los tres jugadores que quiere Diego Aguirre para Peñarol y por los que ya hubo contactos

Peñarol aún aguarda por volver de las vacaciones de sus jugadores y de su cuerpo técnico para afrontar lo que será el segundo semestre en el que buscará sí o sí conseguir el título de la Liga AUF Uruguaya 2026. Su entrenador, Diego Aguirre, ya comenzó tratativas por tres futbolistas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La primera parte del año de los carboneros fue realmente para el olvido.

Peñarol quedó fuera de toda competencia internacional al haber terminado último en su llave de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, por lo que se quedó incluso sin poder participar de la Copa Sudamericana.

Peñarol, de la mano de su técnico Diego Aguirre, pese a estas vacaciones, continúa trabajando.

Chilavert fustigó a Gustavo Alfaro por la goleada de Paraguay ante EEUU y por dudar su decisión con el arquero, entre los que está el uruguayo Gastón Olveira

Chau Mundial 2026: la drástica decisión de la Federación Tunecina con su entrenador Sabri Lamouchi tras la derrota con goleada 5-1 ante Suecia

El técnico está en pleno contacto con el presidente Ignacio Ruglio y ya hubo pedido por tres jugadores.

El primero de ellos es Jonathan Rodríguez, quien está muy cerca de volver al club.

Según informó una fuente del club a Referí, para que pueda retornar, se le harán estudios de parte de la sanidad carbonera, para ver cómo está de la lesión que sufrió con los Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Jonathan Rodríguez Jonathan Rodríguez

El exdelantero de la selección uruguaya sufrió una importante lesión en el cartílago de la rodilla que requirió cirugía el pasado 21 de mayo de 2025. Es decir que hace más de un año que no juega.

El futbolista se viene preparando desde hace meses, aunque de manera personal. Si pasa la prueba médica en Peñarol, retornará al club en el que jugó 49 partidos y anotó 20 goles, aunque nunca ganó un título.

20241011 Guzmán Rodríguez de Peñarol en el área de Deportivo Maldonado Guzmán Rodríguez de Peñarol en el área de Deportivo Maldonado FOTO: L. Carreño

El otro que puede retornar al club tras una operación de rotura de ligamentos cruzados es Guzmán Rodríguez.

Fue un puntal en la obtención del Campeonato Uruguayo de 2024 en una zaga muy firme y es el futbolista que sí o sí quiere Diego Aguirre.

Maximiliano Noble Maximiliano Noble Foto: Deportivo Maldonado (X)

El otro jugador por el que ya hubo algunas charlas entre Ignacio Ruglio y su representante, es el media punta del líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado: Maximiliano Noble.

El futbolista tuvo una muy buena primera parte del año y despertó el interés de Aguirre, por lo que Peñarol hará todo lo posible por tratar de contratarlo.

A todo esto hay que agregar que, como informó Referí, los aurinegros le comprarán a Gremio el 50% de la ficha de Matías Arezo por US$ 3.5000.000, para que siga en la institución.