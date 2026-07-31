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Sindicato de Formación Docente realizó protesta contra plan de titulación de ANEP y entregó "títulos docentes de cartón"

Los trabajadores afirmaron que hay seis centros de estudiantes ocupados en todo el país, entre ellos el Instituto de Profesores de Artigas

31 de julio de 2026 17:49 hs
Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP &nbsp;

Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

 

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) realizó una protesta contra el plan de titulación de ANEP y entregó "títulos docentes de cartón" frente a la sede del organismo. Además hay ocupó seis centros de estudiantes en todo el país, entre ellos el Instituto de Profesores de Artigas (IPA).

Mientras Cecilia Klein, presidenta del Sidfe, se reunía con autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), fuera del edificio los manifestantes estaban entregando papeles como si fueran títulos docentes. "Se nos ocurrió a nosotros regalar títulos", dijo un delegado sindical.

La manifestación fue en contra de la vía estudiada por la ANEP para que docentes con al menos ocho años de experiencia accedan al título de profesor.

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Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

La discusión se funda en la resolución de 2025 que aprobó el "Plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio de Educación Media", una iniciativa que busca aumentar la cantidad de profesores titulados.

El programa tiene dos componentes. El primero apunta a estudiantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) que tienen hasta cinco materias pendientes para recibirse. En este caso, los docentes deben acceder a una formación corta que les permita terminar sus estudios.

El segundo, que es el que despertó la polémica, está dirigido a docentes sin título con ocho años o más de trabajo en Secundaria o UTU.

Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP

"La entrega de títulos" que transcurrió este viernes afuera de la ANEP estuvo acompañada de manifestantes tocando el tambor y banderas del sindicato. La presidenta de Sidfe dijo, al salir de la conversación con las autoridades, que estas no recibieron la instancia como una negociación.

"Nos preocupa mucho que esto siga avanzando porque significa la posibilidad de entregar títulos sin la correcta formación", contó Klein al diario El Observador. En los próximos días se realizarán nuevas instancias entre trabajadores, allí definirán como continúan las medidas sindicales.

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