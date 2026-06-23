Docentes de matemática, inglés y Formación Docente contra plan del Codicen para titular profesores con ocho años de experiencia

La decisión del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP de habilitar una vía para que docentes con al menos ocho años de experiencia accedan al título de profesor abrió un nuevo frente de conflicto en la educación.

Profesores de matemática e inglés de todo el país empezaron a hacer circular cartas cuestionando la medida, dado que la consideran una "desvalorización" de la formación docente y advierten que, de no frenarse la medida, escalarán el tema al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), donde existe un antecedente favorable en un caso similar ocurrido en 2018. La carta de los profesores de matemática, a la que tuvo acceso El Observador, ya recoge la firma de más de 200 docentes de todo el país y será entregada en las próximas horas a las autoridades de la ANEP.

La discusión se funda en la resolución de 2025 que aprobó el "Plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio de Educación Media", una iniciativa que busca aumentar la cantidad de profesores titulados.

El programa tiene dos componentes. El primero apunta a estudiantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) que tienen hasta cinco materias pendientes para recibirse. En este caso, los docentes deben acceder a una formación corta que les permita terminar sus estudios.

El segundo, que es el que despertó la polémica, está dirigido a docentes sin título con ocho años o más de trabajo en Secundaria o UTU.

La propuesta, prevista para implementarse en el segundo semestre de 2026, tal como lo señala la resolución, indica que podrán acceder al título quienes acrediten al menos ocho años de ejercicio, tengan una calificación mínima de 71 puntos en las evaluaciones de inspección o dirección y cuenten con una formación vinculada a la disciplina que enseñan equivalente al menos al 50% de una carrera terciaria o universitaria.

El Codicen plantea reconocer parte de la formación previa y también la experiencia docente como créditos académicos. Los profesores deberán completar luego un semestre con talleres de pedagogía y didáctica para obtener el título habilitante, requisito indispensable para concursar por la efectividad en la educación media, según estableció la Ley de Urgente Consideración.

La medida, expresa la resolución, podría alcanzar a unas 3.786 personas, según un relevamiento realizado por Secundaria y UTU. El objetivo de las autoridades es reducir la brecha entre la cantidad de docentes en actividad y los que cuentan con titulación formal. Para argumentar la decisión, la resolución señala que hay antecedentes de este tipo en varias facultades de la Universidad de la República, como en Medicina, en Odontología y en la Escuela de Nutrición, y así lo prevé también la normativa de la Universidad Tecnológica.

Expresa, también, que en 2016 se puso en marcha el Programa de Apoyo a la titulación, destinado a estudiantes de profesorado a quienes les faltaban aprobar cinco asignaturas para recibirse.

Los docentes de matemática piden marcha atrás

La respuesta más dura llegó desde docentes de matemática. En la carta que circula por estos días y que será enviada al Codicen, profesores titulados, estudiantes avanzados y egresados de la especialidad manifiestan su "profunda preocupación y rechazo" al plan. La carta fue firmada ya por unos 200 docentes de todo el país.

Sostienen que reconocer como suficientes ocho años de experiencia y una formación parcial "desvirtúa el valor académico y profesional del título docente" y cuestionan que un curso semestral pueda sustituir una carrera de cuatro años.

"¿Acaso la docencia es la única carrera que ahora parece no necesitar una formación específica?", plantean. También cuestionan que el requisito de obtener 71 puntos en las evaluaciones equivale a un concepto de "bueno", por debajo incluso de las exigencias históricas que tenían los estudiantes para exonerar materias en formación docente.

Los profesores advierten además sobre otro efecto: quienes obtengan el título mediante este mecanismo mantendrán su antigüedad y pasarán a integrar los listados de docentes titulados, lo que podría desplazar en el escalafón a quienes completaron la carrera de forma tradicional. "Esta situación produce una inequidad evidente, ya que quienes cumplieron con todos los requisitos académicos exigidos para ejercer la docencia ven menoscabadas sus posibilidades de acceso a cargos, efectividades y demás derechos asociados al orden de prelación", afirman, y piden que se revise la decisión de otorgar estos títulos y que se abran instancias de diálogo con los docentes.

Trabajadores de Formación en Educación rechazan la medida

Un mensaje similar envió este lunes el Sindicato de Docentes de Formación en Educación a través de un comunicado, en el que rechazó la medida adoptada por el Codicen. Plantean que la resolución fue adoptada sin consultar al Consejo de Formación en Educación, que es la institución que se encarga de entregar los títulos, dicen que “desvaloriza la formación y la profesionalización” de los docentes, que recuerda a “épocas oscuras”. “Hoy las autoridades del Codicen repiten la fórmula de entregar títulos de cartón incompletos de formación y lo hacen no para obtener mejores docentes para niños, niñas y adolescentes, sino por promesas a los organismos de préstamos internacionales, de tener más docentes titulados en la educación media”, expresa el sindicato, que reclama "respeto a la formación" y advierte, sin embargo, que está a favor de fomentar un "plan de egreso" para que aquellos no titulados puedan avanzar en su carrera.

Sala Nacional de Inglés: "Formar docentes y titular docentes no son procesos equivalentes"

La Sala Nacional de Inglés del Consejo de Formación en Educación también preparó una carta para el Codicen en la que expresa una "profunda preocupación" por la iniciativa, que ya circula por grupos docentes.

Los profesores cuestionan que el plan mezcle los conceptos de egreso y titulación y consideran que la experiencia profesional, por sí sola, no garantiza la competencia docente. "La titulación debe ser la consecuencia de una formación sólida y completa, no un fin en sí mismo", señala el documento.

Además, advierten que el sistema educativo necesita profesores con una preparación integral para enfrentar los desafíos actuales de inclusión y diversidad en las aulas y sostienen que la creación de una vía alternativa de acceso al título genera inequidades respecto a quienes cursaron y aprobaron toda la carrera.

"La experiencia profesional constituye, sin duda, una dimensión valiosa del desarrollo docente. No obstante, la experiencia de aula sin una mediación teórica, reflexiva y sistemática no genera automáticamente competencia profesional docente. La práctica adquiere valor formativo cuando dialoga con los aportes de la pedagogía, la didáctica, la investigación educativa y la reflexión crítica sobre la propia acción", plantean en la carta.

El Observador intentó comunicarse con Pablo Caggiani, presidente del Codicen, pero no obtuvo respuesta. Consultada la consejera Daisy Iglesias, dijo que el tema no ha sido planteado por la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en la reunión que mantuvieron este lunes con representantes del Codicen.

Un antecedente en el TCA

La controversia revive una discusión que ya tuvo un capítulo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En 2018, una resolución de UTU había creado un mecanismo para efectivizar a docentes sin título mediante una prueba de oposición que incluía, entre otros elementos, el dictado de una clase de 45 minutos. Profesores afectados recurrieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y obtuvieron un fallo favorable. Los docentes que se oponen al nuevo plan sostienen que la situación actual guarda similitudes con aquel antecedente y adelantaron que, de no haber avances en el diálogo, volverán a presentar recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.