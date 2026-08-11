Gobierno definió ubicación de data center de Antel y anunció que tomará créditos por hasta US$ 700 millones por El Niño

El gobierno anunció cuál será la ubicación de la "muy importante" inversión de US$ 70 millones para construir un data center de Antel en Canelones, previsto en la intersección de las rutas 5 y 48, que comenzaría a construirse durante el primer trimestre de 2027 y generaría unos 250 puestos de trabajo directos, además de aquellos indirectos.

La construcción de este data center, pese a que fue uno de los temas conversados en el Consejo de Ministros, había sido anunciada en mayo de 2026 por parte de la empresa pública en un comunicado.

Ahora, el gobierno definió la ubicación. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , se refirió al tema en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros . Según explicó, la ubicación que aparece como principal candidata es la zona de la intersección de las rutas 5 y 48, dada sus posibilidades de conectividad.

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"[Es] altamente probable en la intersección entre Ruta 5 y 48, (...) porque tenemos buena conectividad y tenemos la posibilidad de conectar a conexiones del cable submarino y redes energía eléctrica que van a permitir darle sustentabilidad a este proyecto”, señaló Sánchez.

La inversión prevista asciende a US$ 70 millones y el inicio de las obras está estimado para el primer trimestre de 2027. El cronograma que maneja el gobierno establece que el proyecto culminaría “seguramente, en el año 2028 o 2029”. Uno de los principales impactos esperados es la generación de 250 puestos de empleo directo, "más los puestos de trabajo indirectos”, sostuvo el secretario de Presidencia.

"Con esto, el compromiso del Uruguay en una agenda digital, en trabajar para darle los mejores servicios a los uruguayos y, por sobre todas las cosas, poner a nuestra empresa pública Antel al frente del cambio tecnológico con la inteligencia artificial nos va a permitir seguir desarrollando otras modalidades de negocio para nuestra empresa y oportunidades para el desarrollo digital del país", concluyó Sánchez.

En mayo, el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció la construcción de un nuevo data center por US$ 70 millones pero en ese entonces dijo que sería en Montevideo.

El Niño: créditos por US$ 700 millones ante posibles desastres

Sánchez también anunció un acuerdo con organismos internacionales, puntualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), para disponer de US$ 700 millones destinados a atender eventuales desastres naturales asociados al fenómeno de El Niño.

“Hemos trabajado en un protocolo de atención y hemos logrado un acuerdo muy importante con organismos internacionales, como el BID y CAF, por un monto de 700 millones de dólares para atender los desastres naturales que puedan ser ocasionados”, explicó.

Según detalló el secretario de Presidencia, se trata de US$ 300 millones para 2026 y US$ 450 millones para 2027. El gobierno estima que podrían registrarse “más de 25 mil personas desplazadas y más de 5 mil personas evacuadas”, mientras que las precipitaciones podrían alcanzar “hasta los 500 mm cada treinta días”.

“Estamos en un escenario muy difícil que va a impactar naturalmente en las viviendas, en el trabajo, en el turismo, en la vida social de los uruguayos”, advirtió Sánchez. El escenario previsto concentra el mayor riesgo entre septiembre y noviembre, aunque el gobierno no descarta que los eventos adversos puedan extenderse hasta abril.

Rendición de Cuentas: el gobierno mantiene la expectativa de alcanzar un acuerdo

En la conferencia, Sánchez también se refirió a las dificultades para aprobar la Rendición de Cuentas, ya que el oficialismo no cuenta con la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados. “Para el Poder Ejecutivo se mantiene intacta la esperanza de que se logren construir acuerdos que permitan que Uruguay cuente con una Rendición de Cuentas”, afirmó.

El secretario de Presidencia advirtió que una eventual falta de aprobación tendría consecuencias sobre varias de las prioridades planteadas por el Ejecutivo. “De no aprobarse, se bloquearía la posibilidad de tener más recursos para atender a la pobreza infantil”, sostuvo. También señaló que quedarían bloqueados recursos para la seguridad, entre ellos “la creación de 300 cargos de policías”, además de equipamiento, patrulleros y tecnología.

El gobierno mantiene negociaciones con distintas bancadas y, en particular, analiza propuestas de Cabildo Abierto, presentadas por Guido Manini Ríos al presidente Yamandú Orsi en una reunión privada el jueves pasado. Sánchez adelantó que el Ejecutivo responderá a esos planteos en las próximas 48 horas.

Los partidos de la Coalición Republicana (el Partido Nacional, Colorado e Independiente) ya anunciaron que no votarán en general el proyecto, algo que tampoco hará el partido Identidad Soberana de Gustavo Salle.

“Para nosotros es importante tener Rendición de Cuentas es un buen mensaje a nivel internacional y para la población. (...) Frente a la pregunta de quién fracasa si no hay Rendición de Cuentas, yo creo que fracasa el Uruguay. No se trata de cómo gobierno y oposición se miran para ver quién tiene la culpa. Los que pierden son los ciudadanos uruguayos", agregó.

Por otra parte, Sánchez advirtió que la creación de cargos —como aquellos previstos en el proyecto para contratar más policías y destinarlos a los patrullajes— es materia presupuestal.

"La creación de cargos solo es materia presupuestal y, en ese caso, tendríamos dificultades para sumar más de 300 policías en el patrullaje que está reclamando la sociedad uruguaya", advirtió.