Sánchez sobre propuesta de Oddone para las AFAP: "Siempre es un riesgo invertir en el exterior, tenemos que ver cuáles son los instrumentos"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la propuesta del Ministerio de Economía de ampliar las posibilidades de las AFAP de invertir en el exterior y aseguró que todavía no puede fijar una postura porque no está el detalle del proyecto.

De todos modos, planteó que la inversión en el exterior “siempre es un riesgo” y que es necesario, para fijar postura, conocer cuáles son los instrumentos para llevarla a cabo que propone el Ministerio de Economía.

En diálogo con el programa Todo un tema del streaming de El Observador , Sánchez reconoció que las AFAP son un tema que “genera mucho debate en el Frente Amplio” y aseguró que cuando esté el proyecto de ley con los detalles van a poder “discutir en profundidad qué es lo que dice” y plantear si comparte o no la propuesta.

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“Hoy las AFAP pueden invertir hasta el 15% del capital en el exterior en determinados instrumentos que dan garantías, muchas veces no lo pueden colocar en actividades en el país y por eso parte de la discusión es si le ampliás la oferta”, aseguró Sánchez.

Los fondos que manejan las AFAP actualmente totalizan más de US$ 28.000 millones y pueden invertir hasta un 15% fuera del país en renta fija de gobiernos con alta calificación y organismos multilaterales. Según datos públicos del Banco Central cerrados al 30 de junio, las AFAP tienen invertidos en el exterior unos US$ 4.541 millones de todos los subfondos que manejan.

El Diálogo Social impulsado por el Poder Ejecutivo había acordado impulsar una propuesta que planteaba generar un nuevo organismo que centralizara la administración de las cuentas de las AFAP y que las administradoras se dedicaran exclusivamente a la inversión.

Sin embargo, esa propuesta generó un importante rechazo de la oposición y también algún ruido en los mercados internacionales que llevaron al Ministerio de Economía a abrir nuevamente un diálogo con la Asociación Nacional de AFAP. De ese intercambio surgió una nueva propuesta que deja por el camino la creación de un organismo, aunque apunta a centralizar información, busca bajar las comisiones y, al mismo tiempo, plantea ampliar las posibilidades de las AFAP para invertir en el exterior.

Ese cambio generó un fuerte rechazo del PIT-CNT, que había respaldado el acuerdo del Diálogo Social, y las primeras reacciones en el Frente Amplio, desde el Partido Comunista y el Partido Socialista, fueron críticas.

Sobre ese cambio en la propuesta que había sido planteada por el Diálogo Social, el secretario de Presidencia dijo que el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) entendieron que ahora no están “dadas las condiciones para generar” un organismo que centralice las cuentas por “los problemas que puede generar” pero defendió que el gobierno va en la “dirección de bajar las comisiones y de generar comisiones que estén vinculadas con la rentabilidad” de los fondos.

El blooper del año

Sobre el final de la entrevista, en el marco de un juego de preguntas con respuestas rápidas, Sánchez fue consultado sobre cuál había sido el principal blooper político del año y en la respuesta volvió sobre la seguridad social.

“Creo que tuvimos un blooper con la seguridad social, porque el hecho de tener modificaciones nos genera un problema gigantesco al Frente Amplio, a la izquierda, en la relación con los movimientos sociales y creo que ese es un blooper importante”, dijo.