Ministerio del Interior traslada a casi 800 reclusas desde la cárcel de mujeres de Colón a la nueva de Punta de Rieles

Durante la mañana de este jueves, el Ministerio del Interior llevó adelante el traslado de casi 800 reclusas desde la cárcel de mujeres de Colón a la nueva de Punta de Rieles .

Los traslados se producen en medio de "un fuerte dispositivo de seguridad" , comentaron desde la cartera a El Observador. Los movimientos se realizan en ómnibus del ministerio en el correr de esta mañana, todos ellos con custodias .

Son tres los ómnibus que hacen los tratados, cada uno de ellos hace al menos tres viajes , informó en primera instancia Subrayado de Canal 10. La mayoría de la población carcelaria es transferida al nuevo centro de reclusión .

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Concretamente, se trata del traslado de 796 mujeres que es supervisado por autoridades nacionales. La nueva cárcel " constituye un hito ", debido a que "primera vez las mujeres privadas de libertad contarán con un establecimiento construido específicamente para funcionar como unidad penitenciaria", informó el ministerio.

El nuevo recinto tiene "adecuados estándares de habitabilidad y una infraestructura diseñada con perspectiva de género". El establecimiento en cuestión "dispone de sectores diferenciados para el ingreso, para mujeres trans y para aquellas próximas al egreso".

En setiembre de 2023 se conoció que el Ministerio del Interior preveía construir una cárcel en Punta de Rieles para terminar con hacinamiento en la cárcel de mujeres.

El entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había dicho en Comisión de Presupuesto que iban a generar una ampliación que permitirá tener 850 nuevas plazas.

La Justicia le había ordenado al Ministerio del Interior "que impida el alojamiento de nuevos ingresos en la (vieja) Unidad N °5 hasta que se logre alcanzar el mínimo de 120%".

Además había establecido que "se incorpore a guardia interna bajo la subdirección operativa la suma de 150 funcionarios para lograr una relación lo más aproximada a un funcionario cada 10 personas privadas de libertad" para garantizar la seguridad.

"Imponga plazo al Ministerio del Interior para realizar obras de carácter urgente para mejorar la infraestructura sanitara", agregó el fallo judicial en esa oportunidad, entre otras cuestiones.