Aumentan los deepfakes de Orsi para cometer estafas: detectan una campaña que "explotó" en la última semana

La empresa de detección de deepfakes Revelum encontró 19 anuncios que usan la imagen y la voz clonadas del presidente Yamandú Orsi entre enero y julio de 2026. El 84%, 16 de esos 19, apareció el 21 y 23 de julio , según el informe al que accedió El Observador, que describe una campaña "activa" y "en plena escalada" al cierre del relevamiento.

Un deepfake es un video o un audio trucado con inteligencia artificial. El sistema copia la cara, la voz y los gestos de una persona real para hacerle decir cosas que nunca dijo. Acá el rostro es el del presidente y el objetivo es una estafa financiera que promete ganancias rápidas .

Revelum, una plataforma de ciberseguridad que se especializa en detectar, rastrear y eliminar a escala anuncios fraudulentos creados con deepfakes, contó los anuncios que suplantan específicamente a Orsi, contó 19 anuncios en esa ventana de enero a julio. No son 19 videos distintos: esos 19 avisos se apoyan en apenas cuatro videos únicos –cuatro deepfakes que se reutilizan una y otra vez y que se utilizan en anuncios publicitarios pagos en redes sociales– y responden a 3 "guiones" de estafa , es decir, tres relatos o cuentos diferentes.

Orsi se reunió con Fujimori en Perú: acordaron coordinar en la lucha contra el crimen organizado y otros temas

Para quedarse con la plata, los anuncios derivan a cuatro páginas web falsas –sitios que imitan a medios o plataformas reales– alojadas en tres dominios de fraude, que son las direcciones de internet desde donde opera el engaño.

La foto mes a mes muestra el salto. En febrero hubo un caso; en marzo, abril y mayo, ninguno; en junio, dos; y en julio, 16. El primer anuncio se detectó el 5 de febrero. Recién el 21 de julio surgió un guion nuevo que, en apenas tres días. Para Revelum, es el patrón de "una campaña que recién está escalando, no una que se esté agotando".

"Parece indicar el comienzo de un ataque a gran escala: la calidad de los videos ha mejorado notablemente", sostuvo José Cordero, CEO de Revelum.

Los tres relatos no pesan igual. El dominante, "garantía bancaria falsa (Canal 10 / Banco Central)", suma 16 de los 19 anuncios: apareció el 21 de julio, su última detección es del 23 y todos siguen activos.

Los otros dos ya quedaron sin actividad. "Decreto presidencial: recursos nacionalizados (ANCAP)" tuvo 2 anuncios el 5 de junio, y "plataforma estatal UTE", uno solo el 5 de febrero. Según el informe, los operadores "abandonaron esas versiones y escalaron con un guion nuevo y más agresivo".

Cómo funciona el engaño

A diferencia de las estafas que suplantan a empresarios o famosos, estos anuncios usan directamente la investidura del cargo de Presidente para dar peso a la promesa. Se presentan como una noticia de último momento, con el logo de Canal 10 y formato de segmento periodístico para "simular una transmisión real".

El montaje suma un "documento oficial falso" supuestamente firmado por el propio presidente y avalado por el Banco Central, con una garantía de US$ 50.000 "por cualquier pérdida". La idea es que la víctima crea que hay un respaldo estatal detrás.

También invoca a ANCAP, UTE y el Banco República (BROU) para dar apariencia estatal a "una plataforma de inversión inexistente", según Revelum.

La narrativa además convierte a los bancos privados en "villanos": sostiene que "Brou, Santander e Itaú intentaron bloquear la plataforma porque amenaza su negocio". El truco invierte la desconfianza del público y la pone a favor de la estafa.

Los números siguen el mismo libreto. Piden un depósito mínimo —US$ 250 o 10.000 pesos— para "activar" la cuenta, y prometen retornos "entre US$ 300 y 500 por día", o hasta 150.000 pesos por mes, "sin riesgo".

Para forzar la decisión suman el sentido de urgencia, algo muy típico de ciberestafas. En este caso, aseguran que hay cupos "limitados a mil lugares" y enlaces que "se desactivan en minutos", de modo que la persona sienta que pierde la oportunidad si no actúa en el momento.

El engaño se completa con una página falsa que imita la web de un medio de comunicación uruguayo, publicada el 27 de julio y activa al cierre del informe, conectada al mismo dominio de los 16 anuncios. Aparece incluso firmada por una supuesta periodista y con una barra de "temas del día" para simular un diario real.

Su titular: "¿$U 160.000 por semana sin experiencia previa? Por qué miles de uruguayos ya se han unido — y por qué los bancos tradicionales están en contra".

La evolución de la calidad, video por video

El informe incluye cuatro videos ordenados por fecha que muestran cómo mejoró la calidad del deepfake en apenas cinco meses, en paralelo al salto en la cantidad de anuncios.

El primero, del 5 de febrero, corresponde al guion "plataforma estatal UTE" y sobreimprime la frase "el acceso sigue disponible". Tenía un "acento claramente distinto al del presidente" y era, según Revelum, un deepfake "fácil de detectar a simple oído". Es este:

Los dos siguientes, ambos del 5 de junio, usan el guion del "decreto presidencial" y un falso "bono extraordinario para todos los ciudadanos". En uno el avatar dice "soy Yamandú Orsi" y en el otro "muy buenas noches". Acá "acento y contenido mejoran notoriamente, pero la calidad de imagen sigue siendo baja".

El cuarto, del 21 al 23 de julio, es el de la "garantía bancaria falsa" con el sello de Canal 10 y la leyenda "este sistema ya le está permitiendo a miles de uruguayos ganar hasta €450 por día. Empezás con solo €215". Es, "por lejos, la más convincente", con "acento y sincronización labial muy superiores".

Revelum aclara que la búsqueda usó "un algoritmo de detección ligero" de prospección, y no su modelo completo de biometría. Por eso advierte que los datos son "una muestra representativa, no el conteo final", y que "es probable que existan más casos aún no detectados".