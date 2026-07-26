Tolosa, Fogel y Lecueder: quiénes son los uruguayos más clonados por deepfakes de estafas

Guillermo Tolosa, Sergio Fogel y Carlos Lecueder encabezan la lista de uruguayos cuya imagen y voz fueron clonadas con inteligencia artificial para promover estafas de inversión. Entre enero y julio de 2026, Revelum detectó casi 4.000 anuncios fraudulentos en redes sociales dirigidos a Uruguay. Se trata de una plataforma de ciberseguridad impulsada por inteligencia artificial, especializada en la detección y contención de campañas de fraude basadas en deepfakes y suplantación de identidad en redes sociales.

Tolosa aparece en 441 anuncios detectados, con una primera aparición el 5 de enero y la última el 21 de julio. Fogel lo sigue con 440, entre el 12 de marzo y el 25 de junio. Lecueder suma 374 avisos concentrados en apenas ocho días , del 14 al 22 de julio.

La lista continúa con Luis Lacalle Pou (179), Juan Sartori (142), Álvaro Villar (114), Roberto Canessa (92), Luis Suárez (77), Enrique Baliño (73) y Gabriel Odone (70). En concreto, el 62% de los anuncios corresponde a estafas de inversión financiera , seguido por productos falsos o "milagrosos" (19%) y casinos y apuestas online falsas (2%).

El sistema también detectó 229 anuncios adicionales que reciclan el mismo video e imagen que los de Sartori, pero atribuidos a un nombre distinto, "Leandro Celeste", que no corresponde a ninguna persona real identificable. Revelum lo excluyó de la tabla por tratarse de un alias inventado sobre el mismo material.

Ese detalle, señala el informe, es evidencia de que los operadores reutilizan un mismo deepfake bajo distintas identidades para evadir la detección.

El mismo guion con distintos nombres

Revelum analizó las transcripciones de los videos y encontró un patrón casi idéntico repetido con cada figura pública, que cambia solo el nombre y las cifras en pesos uruguayos. Los videos se presentan como un segmento periodístico, con menciones a supuestas colas en Montevideo, Punta del Este y Paysandú.

El esquema pide un depósito mínimo de entre 7.000 y 11.000 pesos uruguayos, o US$ 250, para "activar" la plataforma, y promete retornos de entre 12.500 y más de 100.000 pesos por día, "sin riesgo" y "sin experiencia". También cita documentos "certificados" por el Banco Central, la Comisión de Valores Mobiliarios o el Ministerio de Hacienda, que no participan realmente.

El formulario final pide nombre y teléfono. Después, un supuesto "asesor" llama para "confirmar el registro" y pedir el depósito.

"Los estafadores están usando imágenes de figuras públicas para promover distintas estafas. Nadie los está deteniendo actualmente. El crecimiento refleja nuevas tecnologías de bajo costo que usan los estafadores y el éxito que están teniendo en sus estafas (mientras más dinero generan, más campañas lanzan)", dijo José Javier Cordero, cofundador de Revelum.

Los datos acompañan esa lectura: de 33 anuncios en enero se pasó a 1.244 en junio, con una baja puntual en abril. Julio, con datos hasta el día 22, ya acumulaba 1.072 en menos días.

Revelum aclara que la búsqueda se hizo con un algoritmo de detección ligero, pensado para un primer sondeo y no para una cobertura exhaustiva, por lo que los números son una muestra representativa y no el conteo final. El país se infirió por menciones a "Uruguay", "uruguayo" o "uruguaya" en el texto del anuncio, la transcripción del video o el copy de la tarjeta publicitaria, ya que los datos no tienen un campo de país explícito.