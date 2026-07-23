WhatsApp desplazó al teléfono como el canal que prefieren los uruguayos para hablar con empresas

WhatsApp pasó de ser el canal preferido por el 4% de los uruguayos para comunicarse con una empresa a serlo para el 42% en apenas un año. El salto de 38 puntos porcentuales lo dejó por encima del teléfono (33%) y del correo electrónico (12%), según el Observatorio de Conversación Digital 2026 que Opción Consultores realizó para DavinciBot, una plataforma uruguaya de inteligencia artificial desarrollada por Grupo RyD , una empresa tecnológica con más de 15 años en el mercado.

El estudio es la segunda edición del observatorio y se basa en una encuesta telefónica a 400 personas mayores de 18 años residentes en todo el país, realizada entre el 18 de marzo y el 8 de mayo de 2026.

A los encuestados se les preguntó cuál es el mejor canal para comunicarse con una empresa y cuál ubicarían en segundo lugar. De ahí salen dos indicadores: la primera mención , que es el canal elegido como mejor, y la suma de menciones , que junta a los que lo pusieron primero o segundo.

En 2025 el teléfono encabezaba la preferencia con 42% de primera mención y 67% de suma de menciones. En 2026 cayó a 33% y 58%, respectivamente. El correo electrónico tuvo el retroceso más pronunciado: pasó de 33% a 12% como primera opción, y de 52% a 30% al sumar ambas menciones.

WhatsApp recorrió el camino inverso. Además del 42% de primera mención, alcanzó 75% en suma de menciones, contra 11% del año anterior. Es decir que tres de cada cuatro encuestados lo ubican entre sus dos opciones preferidas para contactar a una empresa.

El movimiento no es solo de WhatsApp. Los canales digitales en conjunto —chat web, app propia de la empresa, WhatsApp y redes sociales— pasaron de representar 29% a 52% de las preferencias entre 2025 y 2026. La app propia quedó cuarta con 7% de primera mención y las redes sociales quinta, con 8% de suma de menciones.

Uso diario y permiso para notificar

La preferencia se apoya en un uso que ya estaba consolidado: 94% de los encuestados usa WhatsApp todos los días y 99% lo hace al menos una vez por semana. Ningún otro canal se le acerca. Instagram lo usa a diario el 39% y Facebook Messenger el 27%, aunque este último subió desde el 20% que registraba en 2025.

En el otro extremo quedan Telegram, que el 91% declara no usar nunca, y los SMS, que no utiliza el 61%. Para los mensajes de texto no hay comparación posible con la edición anterior porque no se relevaron en 2025.

El informe también midió la disposición a recibir mensajes de empresas por ese canal. El 63% está de acuerdo con recibir notificaciones, recordatorios de agenda o avisos de servicios contratados por WhatsApp, tres puntos más que en 2025, y a otro 15% le resulta indiferente. La aceptación trepa a 74% entre los de 18 a 34 años.

Cuando la conversación es con un sistema automatizado, el patrón se repite. Entre los 276 encuestados que interactuaron alguna vez con un chatbot o asistente virtual, WhatsApp fue la primera mención del 69% y apareció en el 90% de las menciones totales, por encima de las llamadas telefónicas automatizadas (17% y 72%) y del sitio web (13% y 63%).

El estudio registró además un cambio en lo que la gente valora al comunicarse con una empresa: la rapidez de respuesta pasó a encabezar el ranking con 61%, mientras la amabilidad y empatía bajó a 56%.