El nuevo punto verde de WhatsApp: qué significa y cómo desactivarlo

WhatsApp incorporó un pequeño círculo verde en las fotos de perfil de los contactos para indicar en tiempo real cuándo una persona tiene la aplicación abierta. La función, analizada por sitios especializados como WABetaInfo y Xataka , busca marcar la disponibilidad inmediata de los usuarios, aunque también despertó dudas sobre la privacidad.

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El nuevo ícono visual se muestra como una pequeña esfera de color verde ubicada en la parte inferior del avatar o foto de perfil de un usuario.

Este indicador aparece de forma automática únicamente mientras la persona mantiene la plataforma de mensajería en pantalla activa y desaparece al momento de cerrar la app o cambiar de ventana.

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El objetivo principal de esta herramienta es permitir que las personas sepan si un destinatario se encuentra en línea y listo para chatear antes de enviarle un mensaje.

El paso a paso para desactivar el punto verde

Si querés evitar que tus contactos vean este indicador cuando utilizás la plataforma, podés ajustar la configuración de privacidad directamente en tu teléfono móvil:

Entrá a la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo.

Tocá el ícono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (en Android) o andá a la pestaña de Configuración en la parte inferior de la pantalla (en iOS).

Seleccioná el menú de Privacidad.

Tocá la opción Hora de última vez y En línea.

En el apartado "¿Quién puede ver cuándo estoy en línea?", marcá la opción Igual que la hora de última vez.

Para restringir totalmente la visibilidad, en la sección "¿Quién puede ver mi hora de última vez?", elegí la opción Nadie.

Disponibilidad y despliegue global

La función se encuentra en fase de despliegue gradual entre las versiones beta y las actualizaciones estables más recientes para sistemas Android e iOS.

Meta mantendrá el seguimiento del rendimiento del indicador mientras completa la distribución del parche en las tiendas de aplicaciones oficiales.