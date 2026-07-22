Muchos usuarios se sorprenden cuando miran la pantalla de su celular y ven que el habitual indicador 4G o 5G fue reemplazado por la sigla H+.

Aunque suele asociarse con una falla de conexión, este símbolo en realidad informa qué tipo de red móvil está utilizando el dispositivo en ese momento.

La aparición de la letra H+ significa que el teléfono está conectado a una red HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) , una evolución de la tecnología 3G que permite acceder a internet móvil con mayores velocidades que las versiones anteriores de esa generación.

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El indicador aparece de manera automática cuando el equipo no logra conectarse a una red más moderna, como 4G LTE o 5G, ya sea por disponibilidad de cobertura, ubicación geográfica, saturación temporal de la red o compatibilidad del dispositivo.

¿Qué significa el símbolo H+ que aparece en los celulares?

La presencia del símbolo H+ no indica que el teléfono esté roto ni que exista un inconveniente con la línea o la tarjeta SIM. Simplemente señala que el dispositivo se encuentra utilizando una tecnología móvil anterior a las redes actuales.

La red HSPA+ fue conocida también como una conexión 3.5G o 3G mejorada y surgió como una transición entre las redes 3G tradicionales y las actuales tecnologías 4G. En condiciones ideales puede alcanzar velocidades de descarga superiores a las del 3G convencional, aunque su rendimiento es menor frente a una conexión LTE o 5G.

En la práctica, con una conexión H+ es posible realizar tareas habituales como enviar mensajes por aplicaciones, navegar por páginas web, revisar redes sociales o utilizar servicios de correo electrónico. Sin embargo, actividades que requieren mayor velocidad, como descargar archivos pesados, ver videos en alta calidad o jugar en línea, pueden presentar demoras.

¿Cuál es la diferencia entre H, H+, 4G y 5G?

Los símbolos que aparecen en la barra superior del celular funcionan como indicadores de la tecnología de red disponible. Cada uno representa una generación o evolución diferente de conexión móvil.

La letra H corresponde a HSPA, una mejora de la red 3G tradicional. En cambio, H+ representa una versión evolucionada de esa tecnología, con mayores capacidades de transmisión de datos.

Letra Tecnología Apreciación usuario G GPRS Extremadamente lenta E EDGE Muy lenta 3G UMTS Ligeramente rápido H HSPA Medianamente rápido H+ HSPA+ Rápida 4G LTE Muy rápida

Por encima de estas conexiones se encuentran las redes 4G LTE, que ofrecen mayor velocidad y menor latencia, y las redes 5G, diseñadas para aumentar aún más la capacidad de conexión y permitir nuevos servicios digitales.

Por ese motivo, si un teléfono cambia momentáneamente de 4G a H+, generalmente significa que en ese lugar la red disponible no permite mantener una conexión superior y el equipo realiza el cambio automáticamente para conservar el acceso a internet móvil.

¿Por qué puede aparecer H+ en el celular?

Entre las causas más frecuentes por las que aparece este símbolo se encuentran:

Falta de cobertura 4G o 5G en la zona.

Distancia del usuario respecto de una antena compatible con redes más nuevas.

Saturación temporal de la red móvil.

Configuración del teléfono limitada a redes 3G o inferiores.

Falta de compatibilidad del equipo con las bandas utilizadas por el operador.

En definitiva, el símbolo H+ no representa una alerta de error, sino una señal que muestra que el celular está conectado a una red móvil de generación anterior.