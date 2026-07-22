Comienza el pago de la devolución de IRPF 2026: cuándo arranca si presentaste declaración jurada este mes

La campaña de devolución del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025 continúa en marcha y la Dirección General Impositiva (DGI) comenzará la próxima semana a pagar las devoluciones para quienes presenten la declaración jurada .

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Según el calendario oficial, las devoluciones con origen en la declaración jurada comenzarán a abonarse a partir del 28 de julio , una vez que la DGI finalice los controles correspondientes.

Las devoluciones correspondientes a las declaraciones juradas comenzarán a pagarse desde el 28 de julio .

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El dinero podrá cobrarse en bancos o redes de cobranza habilitadas , una vez que la DGI complete los controles de cada declaración.

Paso a paso: cómo consultar si la devolución ya está disponible

Los contribuyentes pueden verificar el estado de su devolución mediante el servicio Consulta de Devoluciones disponible en el portal de la DGI, ingresando con su identidad digital.

La consulta también puede realizarse desde la aplicación oficial de la DGI o por WhatsApp, a través del número 098 134 400.

¿Hasta cuándo hay plazo para presentar la declaración jurada?

La campaña de IRPF correspondiente al ejercicio 2025 comenzó el 26 de junio, cuando la DGI puso a disposición el formulario en línea con información precargada.

El plazo para presentar la declaración jurada vence el 31 de agosto.

Los trabajadores dependientes pueden confirmar o modificar la información precargada, mientras que los trabajadores independientes deben completar los datos correspondientes a sus ingresos, pagos y retenciones.

Cómo recibir ayuda para presentar la declaración

La DGI ofrece asistencia telefónica para completar el formulario en línea a través del 1344, opción 4, de lunes a viernes entre las 09:30 y las 15:30.

Además, brinda atención personalizada para trabajadores dependientes con agenda previa. Las citas pueden solicitarse a través del sitio web de la DGI o por WhatsApp al 098 134 400.