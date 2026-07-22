Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / ESTE MES

Comienza el pago de la devolución de IRPF 2026: cuándo arranca si presentaste declaración jurada este mes

Según el calendario oficial, las devoluciones con origen en la declaración jurada comenzarán a abonarse la semana que viene

22 de julio de 2026 12:54 hs
Billetes de Uruguay

La campaña de devolución del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025 continúa en marcha y la Dirección General Impositiva (DGI) comenzará la próxima semana a pagar las devoluciones para quienes presenten la declaración jurada.

Según el calendario oficial, las devoluciones con origen en la declaración jurada comenzarán a abonarse a partir del 28 de julio, una vez que la DGI finalice los controles correspondientes.

¿Cuándo se cobra la devolución de IRPF?

Las devoluciones correspondientes a las declaraciones juradas comenzarán a pagarse desde el 28 de julio.

Más noticias

El paso a paso para consultar con cédula si tenés una devolución pendiente de IRPF en 2026

Justicia española ordenó restitución de niño uruguayo a su país y declaró retención ilícita de su madre: todavía no fue entregado a su padre

El dinero podrá cobrarse en bancos o redes de cobranza habilitadas, una vez que la DGI complete los controles de cada declaración.

Paso a paso: cómo consultar si la devolución ya está disponible

Los contribuyentes pueden verificar el estado de su devolución mediante el servicio Consulta de Devoluciones disponible en el portal de la DGI, ingresando con su identidad digital.

La consulta también puede realizarse desde la aplicación oficial de la DGI o por WhatsApp, a través del número 098 134 400.

¿Hasta cuándo hay plazo para presentar la declaración jurada?

La campaña de IRPF correspondiente al ejercicio 2025 comenzó el 26 de junio, cuando la DGI puso a disposición el formulario en línea con información precargada.

El plazo para presentar la declaración jurada vence el 31 de agosto.

Los trabajadores dependientes pueden confirmar o modificar la información precargada, mientras que los trabajadores independientes deben completar los datos correspondientes a sus ingresos, pagos y retenciones.

Cómo recibir ayuda para presentar la declaración

La DGI ofrece asistencia telefónica para completar el formulario en línea a través del 1344, opción 4, de lunes a viernes entre las 09:30 y las 15:30.

Además, brinda atención personalizada para trabajadores dependientes con agenda previa. Las citas pueden solicitarse a través del sitio web de la DGI o por WhatsApp al 098 134 400.

Las más leídas

Cura colombiano pretendía cobrar créditos de Conexión Ganadera como damnificado pero fue rechazado y se determinó que debe US$ 132 mil

La Justicia boliviana concedió prisión domiciliaria a la hermana de Sebastián Marset

Juan Ramón Carrasco pidió disculpas públicas por su "frase totalmente fuera de lugar" hacia Sofía Romano

"Perdí 20 años de abrazos": la historia del uruguayo que sobrevivió a las cárceles de máxima seguridad de EEUU y se prepara para salir en libertad

Temas

IRPF declaración declaración jurada

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos