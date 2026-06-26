Paso a paso: cómo hacer la declaración jurada de IRPF y consultar con cédula si hay dinero a favor

La Dirección General Impositiva (DGI) habilitó este viernes 26 de junio el formulario en línea con información precargada para presentar la declaración jurada de IRPF correspondiente al ejercicio 2025.

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Además, los contribuyentes ya pueden consultar si tienen un crédito a favor por la devolución del impuesto y conocer cuándo podrán cobrarlo.

1. Ingresar al sitio de la DGI

Arranca la campaña de declaración jurada de IRPF: quiénes deben presentarla, los plazos y cuándo se cobran las devoluciones

Devolución de IRPF 2026: desde hoy se puede presentar la declaración jurada ante la DGI

Entrá a www.dgi.gub.uy y, desde la página principal, ingresá al portal de la Campaña de Declaración Jurada IRPF-IASS .

Luego seleccioná la opción IRPF para acceder al formulario en línea.

2. Identificarse con la Identidad Digital

Hacé clic en "Ingresar con identidades digitales" e iniciá sesión.

Si todavía no contás con una Identidad Digital, deberás gestionarla en los puntos de atención habilitados o en las redes de cobranza.

3. Revisar la información precargada

Una vez dentro del sistema, podrás consultar la declaración jurada con los datos que la DGI ya tiene registrados.

Si detectás algún dato incorrecto o incompleto, ingresá en "Ver y editar" para modificar la información precargada.

4. Confirmar los datos personales

Después de revisar la declaración, hacé clic en "Confirmar esta declaración".

En la siguiente pantalla podrás verificar, corregir o completar tus datos personales antes de continuar.

5. Enviar la declaración

Cuando toda la información sea correcta, seleccioná "Confirmar y enviar declaración" y, como último paso, hacé clic en "Enviar" para presentar la declaración jurada.

6. Si tenés un saldo para pagar

Si la declaración determina un monto a pagar, el sistema permitirá generar lo correspondiente.

El contribuyente podrá elegir la cantidad de cuotas y generar los comprobantes para abonarlos por internet o en redes de cobranza.

Quienes opten por pagar online deberán seleccionar el ítem correspondiente, confirmar la operación, elegir el medio de pago y finalizar la transacción.

En caso de pagar en una red de cobranza, bastará con presentar el número de documento de identidad.

7. Confirmación del trámite

Una vez presentada la declaración, el contribuyente recibirá un correo electrónico con el detalle del trámite realizado y, si corresponde, los boletos de pago generados.

Paso a paso: cómo consultar si tenés una devolución de IRPF

La DGI también mantiene habilitada la consulta para que los contribuyentes verifiquen si tienen un crédito a favor correspondiente al ejercicio 2025.

Para acceder a la consulta es necesario contar con una Identidad Digital.

Cómo hacer la consulta

Ingresá al portal de Servicios en Línea de la DGI.

de la DGI. Identificate mediante alguno de los mecanismos habilitados: Usuario gub.uy . Identidad Mobile de Abitab. TuID de Antel. Cédula de identidad electrónica con chip. Usuario DGI.

Seleccioná la opción "Consulta de Devoluciones" .

. El sistema informará si existe un crédito a tu favor, el monto correspondiente y el estado de la devolución.

La misma consulta también puede realizarse mediante la aplicación móvil de la DGI.

Cuándo se cobran las devoluciones

Según el calendario oficial de la campaña de IRPF 2026:

15 de junio: comenzaron las devoluciones automáticas para quienes cobran mediante depósito bancario.

comenzaron las devoluciones automáticas para quienes cobran mediante depósito bancario. 16 de junio: comenzaron las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes a través de Abitab y RedPagos.

comenzaron las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes a través de Abitab y RedPagos. 28 de julio: comenzarán a pagarse las devoluciones que surjan de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes.

Quiénes pueden tener una devolución automática

Las devoluciones automáticas corresponden principalmente a trabajadores dependientes que durante el año obtuvieron ingresos de un único empleador y permanecían trabajando en diciembre.

En otros casos, como quienes solicitan devoluciones por alquileres, cuotas hipotecarias u otras deducciones, puede ser necesario presentar una declaración jurada para acceder al beneficio.

Qué hacer si la devolución tiene observaciones

La consulta en línea también permite verificar si la devolución presenta observaciones o controles pendientes.

Si existe alguna inconsistencia, el contribuyente deberá iniciar el trámite correspondiente mediante los servicios en línea de la DGI para regularizar la situación.

Las fechas clave que quedan de la campaña de IRPF 2026