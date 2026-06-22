Chequear, corregir y enviar: así funcionará la declaración jurada de IRPF que DGI habilita este viernes

Los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) podrán acceder desde el próximo 26 de junio al formulario de declaración jurada en línea con información precargada correspondiente al ejercicio 2025, según informó la Dirección General Impositiva (DGI).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La herramienta permitirá a trabajadores dependientes e independientes realizar el trámite de forma más simple a través del portal web de DGI o mediante la aplicación oficial del organismo, utilizando Identidad Digital.

A partir de esa fecha, los contribuyentes encontrarán disponible un formulario con información previamente cargada por DGI en base a los datos declarados por empleadores, instituciones y otros organismos.

En el caso de los trabajadores dependientes , en muchos casos bastará con revisar la información, confirmarla y enviarla. Si corresponde, también podrán modificar los datos antes de presentar la declaración.

Los trabajadores independientes, en tanto, deberán completar la información vinculada a su actividad, verificar ingresos, retenciones y pagos realizados durante el año.

Además, quienes tributan IVA Servicios Personales tendrán disponible el formulario 1302 con datos precargados.

También se habilita la agenda para recibir ayuda

Otra de las novedades del 26 de junio es que quedará habilitada la agenda para solicitar asistencia personalizada de DGI.

Los contribuyentes podrán reservar día y hora a través de la página web del organismo o mediante WhatsApp al 098 134 400.

La atención personalizada comenzará el 29 de junio y estará dirigida a trabajadores dependientes que necesiten ayuda para completar o presentar su declaración.

Habrá asistencia telefónica para completar la declaración

Desde el mismo 26 de junio, DGI también ofrecerá asistencia telefónica para quienes tengan dudas sobre el formulario web.

Las consultas podrán realizarse llamando al 1344, opción 4, de lunes a viernes entre las 9:30 y las 15:30 horas.

Quiénes deben presentar declaración jurada

DGI recordó que la mayoría de los contribuyentes no está obligada a presentar declaración jurada de IRPF.

Sin embargo, aquellos que deban realizarla podrán hacerlo utilizando el formulario en línea con información precargada disponible desde el 26 de junio.

Asimismo, los contribuyentes tienen la posibilidad de autorizar a un tercero para confeccionar y presentar la declaración en su nombre mediante el sistema de asignación de roles del organismo.

Cuándo se cobran las devoluciones

Las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes comenzaron el 16 de junio, aunque quienes tenían afiliación bancaria registrada pudieron recibir el dinero desde el día 15.

Por otra parte, las devoluciones generadas a partir de la declaración jurada comenzarán a pagarse desde el 28 de julio, una vez realizados los controles correspondientes.

DGI indicó que quienes presenten la declaración antes del día 15 de cada mes podrán cobrar la devolución antes de finalizar ese mismo mes. En los demás casos, el pago se realizará durante el mes siguiente.

El estado de las devoluciones puede consultarse a través de los servicios en línea de DGI, la aplicación móvil o mediante WhatsApp al 098 134 400.