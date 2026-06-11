Declaración jurada de IRPF 2026: cuándo hay que presentarla, quiénes deben hacerlo y cómo realizar el trámite

La Dirección General Impositiva (DGI) ya puso en marcha la campaña de IRPF 2026 y confirmó las fechas clave para quienes deban presentar la declaración jurada correspondiente a las rentas fechadas el año pasado.

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Aunque desde este miércoles 10 de junio ya se puede consultar si existe una devolución automática a favor del contribuyente, la presentación de la declaración jurada comenzará recién el próximo 29 de junio .

Según el cronograma oficial de la DGI, el plazo para presentar la declaración jurada se extenderá entre el 29 de junio y el 31 de agosto de 2026 .

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Además, quienes presenten la documentación antes del 15 de agosto podrán integrar el primer grupo de devoluciones derivadas de declaraciones juradas, cuyos pagos comenzarán a realizarse desde el 28 de julio .

La fecha límite general para cumplir con la obligación será el 31 de agosto.

Cómo presentar la declaración jurada

El trámite se realiza de forma digital a través de los servicios en línea de la DGI.

Para completar la presentación, los contribuyentes deben:

Ingresar al portal de Servicios en Línea de la DGI.

Acceder mediante una identidad digital habilitada, como Usuario gub.uy, TuID o Antel.

Seleccionar el servicio correspondiente a la declaración jurada de IRPF.

Verificar la información precargada por el organismo y completar o corregir los datos que correspondan.

Confirmar el envío de la declaración.

La DGI también habilitará desde el 26 de junio los canales de asistencia para quienes necesiten ayuda con el trámite. El organismo brindará soporte telefónico a través del 1344 y por WhatsApp en el 098 134 400, previa agenda.

Quiénes pueden recibir una devolución sin presentar declaración

Desde este miércoles 10 de junio, miles de contribuyentes ya pueden consultar si tienen una devolución automática de IRPF.

En estos casos no es necesario presentar una declaración jurada para acceder al cobro del dinero, ya que la liquidación es realizada directamente por la DGI.

Esto alcanza, entre otros, a trabajadores dependientes que tuvieron un único empleador durante todo el año, cuyas retenciones superaron el impuesto efectivamente generado y que no tienen deducciones adicionales para declarar.

Cómo saber si tenés dinero para cobrar

La consulta puede realizarse a través del portal de la DGI o mediante la aplicación oficial del organismo.

Para verificar si existe un crédito a favor, se debe:

Ingresar a los Servicios en Línea de la DGI.

Acceder con una identidad digital habilitada.

Entrar al menú de "Devoluciones" .

. Consultar el estado de cuenta y el monto disponible.

Quienes tengan saldo a favor recibirán el dinero según la modalidad de cobro previamente registrada.

Fechas clave de la campaña de IRPF 2026