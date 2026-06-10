IRPF 2026: DGI habilitó la consulta para saber si tenés crédito a favor

La Dirección General Impositiva (DGI) habilitó este miércoles 10 de junio la consulta pública para que miles de contribuyentes verifiquen si disponen de devoluciones automáticas de IRPF. Este trámite corresponde a los aportes y rentas generadas durante el ejercicio fiscal del año anterior.
El proceso se realiza de manera completamente digital a través del portal oficial del organismo. Quienes tengan crédito a favor podrán cobrarlo de forma directa según el mecanismo de pago que hayan seleccionado previamente.
El calendario de pagos y fechas clave de la campaña 2026
La DGI estableció un cronograma estructurado para la campaña de este año, detallando los vencimientos y las fechas de cobro:
- 10 de junio: Apertura de la consulta en línea para verificar devoluciones automáticas.
- 15 de junio: Acreditación de los pagos para quienes optaron por transferencia bancaria.
- 16 de junio: Inicio de los pagos en redes de cobranza habilitadas para las demás modalidades.
- 26 de junio: Habilitación de la asistencia telefónica (llamando al 1344) y del canal de WhatsApp (098 134400) para agendar soporte.
- 29 de junio: Comienzo del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de IRPF.
- 15 de agosto: Fecha límite de presentación para ingresar en el primer grupo de cobros por declaración jurada (disponible desde el 28 de julio).
- 31 de agosto: Vencimiento general para la entrega de la Declaración Jurada de IRPF.
Quiénes tienen derecho a la devolución automática
No todos los ciudadanos deben realizar una declaración jurada para acceder al cobro de sus saldos. El sistema de la DGI liquida de oficio las devoluciones para quienes cumplan con las siguientes condiciones:
- Trabajadores dependientes que hayan tenido un único empleador durante todo el año fiscal anterior.
- Personas cuyas retenciones mensuales aplicadas por la empresa hayan superado el impuesto anual real.
- Contribuyentes que no tengan deducciones adicionales para declarar, tales como créditos por arrendamiento de inmuebles o cuotas de préstamos hipotecarios.
El paso a paso para consultar si tenés crédito a favor
Para verificar el estado de tu cuenta y confirmar si disponés de un crédito pendiente de cobro, realizá el siguiente procedimiento:
- Entrá al portal de Servicios en línea de la DGI.
- Iniciá sesión utilizando tu identidad digital activa (como Usuario gub.uy, TuID o Antel).
- Dirigite a la sección de "Devoluciones" dentro del menú principal.
- Consultá el estado de tu cuenta para conocer el monto y la fecha estimada de acreditación.
- Si preferís la comodidad del teléfono móvil, descargá la aplicación oficial "App DGI" y completá la verificación desde allí.