IRPF 2026: DGI habilitó la consulta para saber si tenés crédito a favor

La Dirección General Impositiva (DGI) habilitó este miércoles 10 de junio la consulta pública para que miles de contribuyentes verifiquen si disponen de devoluciones automáticas de IRPF. Este trámite corresponde a los aportes y rentas generadas durante el ejercicio fiscal del año anterior.

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El proceso se realiza de manera completamente digital a través del portal oficial del organismo. Quienes tengan crédito a favor podrán cobrarlo de forma directa según el mecanismo de pago que hayan seleccionado previamente.

El calendario de pagos y fechas clave de la campaña 2026 La DGI estableció un cronograma estructurado para la campaña de este año, detallando los vencimientos y las fechas de cobro:

10 de junio : Apertura de la consulta en línea para verificar devoluciones automáticas.

: Apertura de la consulta en línea para verificar devoluciones automáticas. 15 de junio : Acreditación de los pagos para quienes optaron por transferencia bancaria.

: Acreditación de los pagos para quienes optaron por transferencia bancaria. 16 de junio : Inicio de los pagos en redes de cobranza habilitadas para las demás modalidades.

: Inicio de los pagos en redes de cobranza habilitadas para las demás modalidades. 26 de junio : Habilitación de la asistencia telefónica (llamando al 1344) y del canal de WhatsApp (098 134400) para agendar soporte.

: Habilitación de la asistencia telefónica (llamando al 1344) y del canal de WhatsApp (098 134400) para agendar soporte. 29 de junio : Comienzo del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de IRPF.

: Comienzo del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de IRPF. 15 de agosto : Fecha límite de presentación para ingresar en el primer grupo de cobros por declaración jurada (disponible desde el 28 de julio).

: Fecha límite de presentación para ingresar en el primer grupo de cobros por declaración jurada (disponible desde el 28 de julio). 31 de agosto: Vencimiento general para la entrega de la Declaración Jurada de IRPF. Quiénes tienen derecho a la devolución automática No todos los ciudadanos deben realizar una declaración jurada para acceder al cobro de sus saldos. El sistema de la DGI liquida de oficio las devoluciones para quienes cumplan con las siguientes condiciones: