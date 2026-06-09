Devolución de IRPF 2026: mañana comienza una etapa clave para consultar si corresponde un crédito

La Dirección General Impositiva ( DGI ) habilitará este miércoles 10 de junio la consulta de devoluciones de IRPF , un paso clave para que los contribuyentes puedan verificar si les corresponde cobrar un crédito correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó el organismo, algunos trabajadores recibirán la devolución de forma automática, mientras que otros deberán presentar la declaración jurada para determinar si tienen saldo a favor.

Desde este miércoles, los contribuyentes podrán conocer el monto y el estado de su devolución a través del servicio en línea "Consulta de devoluciones" disponible en la página web de la DGI.

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DGI publicó el calendario del IRPF 2026: cuándo comienzan las devoluciones y desde qué fecha se puede presentar la declaración

Para acceder será necesario ingresar con Identidad Digital . La consulta también podrá realizarse mediante la aplicación móvil de la DGI .

Cuándo se cobran las devoluciones automáticas

El calendario definido por la DGI establece distintas fechas de pago según la modalidad de cobro elegida por cada contribuyente.

Las devoluciones automáticas a través de bancos comenzarán a pagarse el 15 de junio. Para recibir el dinero por esta vía es necesario haber realizado previamente el trámite de afiliación en una institución financiera.

Por su parte, las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes en redes de cobranza comenzarán el 16 de junio. En estos casos no será necesario presentar declaración jurada para acceder al cobro.

Las devoluciones correspondientes a declaraciones juradas presentadas durante la campaña comenzarán a pagarse a partir del 28 de julio.

Cuándo se podrá presentar la declaración jurada

La DGI informó que desde el 26 de junio estará disponible el formulario de declaración jurada en línea con la información precargada correspondiente al ejercicio 2025.

Los trabajadores dependientes podrán confirmar o corregir los datos incluidos por el organismo, mientras que los trabajadores independientes deberán completar la información relativa a ingresos, pagos y retenciones.

El plazo para presentar la declaración jurada se extenderá hasta el 31 de agosto.

Asistencia para realizar el trámite

La DGI también anunció un cronograma de asistencia para quienes necesiten ayuda para completar la declaración jurada.

26 de junio: comienza la asistencia telefónica a través del número 1344 , opción 4.

comienza la asistencia telefónica a través del número , opción 4. 29 de junio: inicia la asistencia personalizada presencial o telefónica para trabajadores dependientes.

Para acceder a la atención personalizada será necesario agendarse previamente a través de la página web de la DGI o por WhatsApp al 098 134 400.

La agenda para estas consultas también quedará habilitada desde el 26 de junio.