DGI publicó el calendario del IRPF 2026: cuándo comienzan las devoluciones y desde qué fecha se puede presentar la declaración

La Dirección General Impositiva (DGI) anunció el calendario de la campaña 2026 del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que incluye las fechas para las devoluciones automáticas , la presentación de declaraciones juradas y los mecanismos de asistencia para los contribuyentes.

Las primeras devoluciones comenzarán a pagarse a partir del 16 de junio para los trabajadores dependientes que tengan créditos a favor y no necesiten presentar declaración jurada. En estos casos, el dinero podrá cobrarse directamente en las redes de cobranza habilitadas.

Quienes hayan optado por recibir las devoluciones a través de una cuenta bancaria tendrán disponible el crédito desde el 15 de junio . Desde el 10 de junio , además, los contribuyentes podrán consultar si tienen una devolución automática y el monto correspondiente a través de los servicios en línea de DGI o mediante la aplicación móvil del organismo.

La DGI informó que a partir del 26 de junio estará disponible el formulario de Declaración Jurada de IRPF correspondiente al ejercicio 2025, con información precargada.

Los contribuyentes podrán acceder al formulario a través del portal web de DGI o mediante la aplicación móvil utilizando su identidad digital. También podrán autorizar a un tercero a presentar la declaración en su nombre mediante el sistema de asignación de roles.

Para los trabajadores dependientes, el trámite consistirá en confirmar o modificar los datos precargados. En el caso de los trabajadores independientes, deberán completar la información sobre ingresos y verificar pagos y retenciones vinculados a su actividad.

Además, estos contribuyentes tendrán disponible el formulario 1302 para la declaración de IVA Servicios Personales, cuyo plazo de presentación será del 29 de junio al 31 de agosto, al igual que el IRPF.

Asistencia presencial y telefónica

Desde el 26 de junio, la DGI brindará asistencia telefónica para completar la declaración jurada a través del número 1344, opción 4, en días hábiles entre las 09:30 y las 15:30.

Por otra parte, a partir del 29 de junio comenzará la asistencia personalizada para trabajadores dependientes. Para acceder será necesario agendarse previamente a través de la web de DGI o por WhatsApp al 098 134 400. La agenda estará habilitada desde el 26 de junio.

Cuándo se cobran las devoluciones por declaración jurada

Las devoluciones que surjan de las declaraciones juradas comenzarán a pagarse desde el 28 de julio.

Según informó la DGI, quienes presenten la declaración antes del día 15 de cada mes podrán cobrar el crédito antes de finalizar ese mismo mes, una vez realizados los controles correspondientes. En los demás casos, el pago se efectuará durante el mes siguiente.

El estado de las devoluciones podrá consultarse a través de los servicios en línea de DGI, la aplicación móvil o mediante WhatsApp.