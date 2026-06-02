El Pacífico ya muestra señales de El Niño: qué efectos podría tener el fenómeno en Sudamérica

El océano Pacífico ecuatorial comenzó junio con condiciones compatibles con un episodio de El Niño en desarrollo y los especialistas prevén que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante las próximas semanas. Aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) todavía no declaró oficialmente su inicio, los principales indicadores oceánicos y atmosféricos muestran que el calentamiento ya alcanzó los umbrales característicos del fenómeno climático.

Según un análisis de Metsul Meteorología, la temperatura superficial del mar en la región conocida como Niño 3.4, una de las principales referencias para monitorear El Niño, registró una anomalía de +0,5 °C , el valor mínimo considerado para la presencia del fenómeno. Además, se trata de la tercera semana consecutiva en que la zona mantiene registros dentro de ese rango.

Los datos muestran además un calentamiento aún más marcado frente a las costas de Perú y Ecuador. En la denominada región Niño 1+2, las anomalías alcanzaron 1,7 °C según el nuevo sistema de monitoreo de NOAA y 2,2 °C bajo el método tradicional , los valores más altos desde que comenzó el calentamiento en febrero.

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Los meteorólogos consideran que el reconocimiento formal del fenómeno podría producirse durante este mes, ya que se cumplen tanto los criterios oceánicos como las señales atmosféricas asociadas al evento.

Uno de los indicadores más observados es el Índice de Oscilación del Sur (IOS), que actualmente presenta valores claramente compatibles con El Niño. Este índice refleja los cambios en la circulación atmosférica sobre el Pacífico tropical y, cuanto más negativo es su valor, mayor es la señal de que la atmósfera está respondiendo al calentamiento oceánico.

Las proyecciones indican además que durante junio emergerán aguas más cálidas desde las profundidades del Pacífico, lo que favorecerá una intensificación adicional del fenómeno. Según Metsul, el mes podría finalizar con un episodio de El Niño de intensidad moderada a fuerte de acuerdo con los criterios tradicionales de monitoreo.

Qué efectos podría tener en Sudamérica

Aunque cada episodio de El Niño tiene características propias, históricamente el fenómeno suele modificar los patrones de lluvias y temperaturas en gran parte de América del Sur.

En el sur de Brasil, por ejemplo, suele estar asociado a precipitaciones superiores al promedio, tormentas más frecuentes y un mayor riesgo de inundaciones, especialmente durante el invierno y la primavera. También aumenta la probabilidad de ciclones y eventos meteorológicos severos.

Los efectos más notorios se esperan durante la segunda mitad del año, particularmente hacia el final del invierno y durante la primavera.