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Justicia resolvió que niño de 5 años que fue encontrado deambulando por calles de Rivera vuelva con su madre

El menor retornará a su hogar, pero lo hará con el apoyo de una familia referente y con el acompañamiento de INAU

27 de mayo de 2026 13:20 hs
Poder Judicial
Poder Judicial Leonardo Carreño

En las últimas horas la Justicia determinó que el niño de 5 años que fue encontrado a principio de semana deambulando por las calles de Rivera en la madrugada vuelva con su madre, según confirmaron fuentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el menor retornará a su hogar, pero la familia contará con el apoyo de una familia referente y con el acompañamiento de INAU.

En este tipo de casos el apoyo consiste en que un trabajador social y un psicólogo acompañen y supervisen los procesos de cuidado del niño, según explicaron desde el instituto a este medio.

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Días atrás, El Observador informó que en Rivera se investigaba un caso donde un menor de 5 años había sido encontrado deambulando por la calle a las 04:40 de la madrugada.

Inicialmente, el menor había sido visto sobre las calles del barrio local La Pedrera por una familia que estaba regresando de unas vacaciones.

"Venía llegando de viaje con mi familia y, faltando dos cuadras para llegar a mi casa, nos encontramos con una criatura que iba llorando rumbo a la ruta", comenzó contando el padre de familia en diálogo con el medio local Jornal A Plateia de Livravemento.

Según relató, al detectar que el niño se encontraba solo y llorando, decidió junto a su pareja recoger al menor.

"Iba caminando y llorando. Entonces, paramos y le preguntamos: '¿Dónde vas? ¿Dónde están tus padres? Él no supo decirnos. No hablaba, solo lloraba. Estaba apavorada la criatura. Tenía dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado", continuó contando.

Tras esto, y al notar el estado del niño, la familia decidió subirlo a la camioneta y llevarlo rumbo a la seccional policial más cercana.

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