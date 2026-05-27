La dura sanción al uruguayo Lucas Sanseviero por decirle al juez "pelotudo, la concha de tu madre" y tener actitud "amenazante" con el cuarto árbitro

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso seis partidos de sanción al jugador uruguayo de Valladolid Lucas Sanseviero , por su expulsión en el cierre del partido contra Deportivo de La Coruña del pasado fin de semana por la Segunda división.

La dura sanción se debe a distintas actitudes que tuvo tras ver la roja a los 87 minutos, lo que quedó expuesto en el expediente del árbitro.

El juez Saúl Ais Reig indicó que le mostró la tarjeta roja por el siguiente motivo: "Por dirigirse a mí en los siguientes términos a viva voz: "Pelotudo, la concha de tu madre".

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"En el minuto 87 tras ser expulsado el jugador y mientras se dirigía al túnel de vestuarios, se dirigió en actitud agresiva y amenazante al 4º árbitro teniendo que ser sujetado y retirado del terreno de juego por miembros de su cuerpo técnico", dice el expediente.

Tras analizar su caso, el órgano disciplinario federativo lo ha sancionado con seis partidos.

El desglose es el siguiente: dos de ellos por la expulsión y según el artículo 124 del Código Disciplinario relativo a las actitudes de menosprecio y que dice lo siguiente: "Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Mientras que los los otros cuatro encuentros restantes fueron por su reacción con el cuarto árbitro y conforme al artículo 99 del mismo Código Disciplinario relativo a insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas con el árbitro principal, asistentes o el cuarto árbitro. Le aplican el grado mínimo: “Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as, cuarto/a árbitro/a, directivos/as o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

El uruguayo se perderá la última fecha y las cinco de la próxima temporada, en caso de que siga en Valladolid o en algún otro equipo de España.