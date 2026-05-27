Conmebol, con aval de FIFA, suspendió por racismo a un juvenil de la selección argentina sub 17 tras ser goleado ante Brasil en el Campeonato Sudamericano: mirá la dura pena

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) suspendió por cuatro meses a Matheo Benítez Machuca, futbolista de la selección argentina sub 17, tras hallarlo culpable de realizar insultos racistas contra la delegación de Brasil en el partido que ambos equipos disputaron en el Campeonato Sudamericano de la categoría disputado en Paraguay este mismo año.

La sanción contra el jugador de las inferiores de Independiente es de ejecución inmediata y cuenta con el aval de la FIFA, por lo que su inhabilitación rige tanto para compromisos internacionales como para los torneos locales de AFA.

Por esta razón no podrá jugar ni en la Reserva del equipo de Avellaneda, ni en su división durante ese tiempo.

El expediente disciplinario abierto por Conmebol se inició formalmente a partir de la acusación de los jugadores del seleccionado brasileño, quienes denunciaron que Machuca realizó ademanes discriminatorios dentro del campo de juego en el estadio de Sportivo Ameliano.

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Como informó Referí el pasado 11 de abril, el partido entre Argentina y Brasil terminó con incidentes luego del 3-0 que obtuvieron los norteños.

El encuentro terminó con empujones, insultos y acusaciones por parte de los jugadores de la selección argentina contra los brasileños por los festejos desmedidos de sus futbolistas.

Integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos ingresaron al campo con la intención de separar a los protagonistas y evitar que la situación se agravara. El árbitro paraguayo David Rojas incluyó el episodio en su informe, lo que finalmente derivó en sanciones disciplinarias por parte de Conmebol.

Cabe recordar que tras ese partido, los futbolistas de Brasil también denunciaron ante el juez gestos racistas realizados por integrantes del plantel argentino durante el mismo y posteriormente, cuando se generó el tumulto.

Pese a que las imágenes de la transmisión oficial no consiguieron registrar la secuencia exacta de los hechos, las protestas se dirigieron directamente al árbitro principal, David Ojeda, quien optó por no activar las directrices vigentes del protocolo antirracismo.

Más allá de la fuerte sanción, Matheo Benítez Machuca podrá jugar el Mundial sub 17 de Qatar 2026 que se juega desde mediados de noviembre a mediados de diciembre.