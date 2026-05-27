El premio económico que recibirá Nacional por pasar a la Copa Sudamericana, y cuánto dinero perdió por no clasificar a octavos de la Copa Libertadores

Nacional le ganó 1-0 a Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , victoria que le permitió quedar tercero en su zona y clasificar a la previa de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

Se trata de un bálsamo para el Tricolor, que tendrá competencia internacional en el segundo semestre a pesar de no cumplir el objetivo que tenía de pasar a los octavos de la Libertadores , en medio de un difícil arranque del 2026 en el plano nacional e internacional.

La posibilidad de continuar en Sudamericana también le permite al Bolso seguir embolsando los premios que reparte Conmebol en las copas internacionales.

Según los números difundidos por la confederación a principios de este año, Nacional ya lleva recaudados US$ 1.680.000 en premios por su participación en Copa Libertadores.

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Un millón corresponde a la compensación por participar de la fase de grupos del torneo, mientras que lo restante lo obtuvo por el mérito deportivo: Conmebol premia con US$ 340.000 a los equipos por cada partido ganado en su grupo de la Libertadores, y el tricolor ganó dos encuentros.

A este dinero el Tricolor ya sabe que sumará otros US$ 500.000 por entrar a la fase previa de los octavos de final de la Sudamericana, que enfrenta a los que quedaron segundos en los grupos de esa copa contra los terceros de la Libertadores para luego cruzarse con los punteros de la Sudamericana en octavos.

20260319 DANIEL DUARTE / AFP Copiar Foto por DANIEL DUARTE / AFP This view shows the Copa Libertadores trophy and the Copa Sudamericana trophy before the draw for the Copa Libertadores and Copa Sudamericana group stages in Luque, Paraguay, on March 19, 20 Copa Sudamericana y Copa Libertadores Foto: Daniel Duarte/AFP

Con estas cifras, si el club uruguayo queda eliminado en la ronda previa culminará su participación internacional del 2026 con US$ 2.180.000.

Si clasifica a octavos, obtendrá otros US$ 600.000. Los clasificados a cuartos obtienen unos 700.000 dólares y los semifinalistas reciben otros 800.000, mientras que el subcampeón del torneo se lleva US$ 2,5 millones y el ganador de la Sudamericana embolsa US$ 10 millones. Con estos números, el bolso se podría llevar un máximo estimado de US$ 14.280.000 si es campeón del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

El dinero que perdió Nacional por no clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Si Nacional hubiese obtenido su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores, la Conmebol le hubiese entregado como premio US$ 1.250.000 por alcanzar dicha fase.

Esto significa que el tricolor hubiese embolsado como mínimo US$ 2.930.000 si quedaba afuera en los octavos de la copa, casi 800.000 dólares más que lo que ganará si queda afuera en la previa de los octavos de la Sudamericana, e incluso más que lo que embolsaría si pierde en la ronda siguiente de ese torneo.

La diferencia de premios se acentúa mientras la Libertadores avanza. Los clasificados a cuartos de final reciben US$ 1.700.000 y los que llegan a semis otros US$ 2.300.000 (casi lo que recibe el subcampeón de la Sudamericana), mientras que el subcampeón embolsa 7 millones de dólares y el campeón US$ 25 millones.

Contando el millón que reciben todos los integrantes de la fase de grupos, sin los premios por mérito deportivo en esa fase, y sumando las compensaciones por superar cada fase, el campeón de la Libertadores se llevará como mínimo US$ 31.125.000, más del doble que los ingresos que recibirá Nacional si obtiene la Copa Sudamericana.