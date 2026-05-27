Cómo terminar el Ciclo Básico con una prueba: fechas y requisitos para ingresar a la solución que ofrece ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilitó el cronograma para la prueba AcreditaEB 2026. Se trata de una evaluación nacional que permite a los adultos validar sus conocimientos y obtener el título de Educación Media Básica en una única jornada.
Los requisitos excluyentes
La evaluación está diseñada para garantizar el derecho a la educación de quienes se desvincularon del sistema formal. Para rendir el examen, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones obligatorias:
- Tener más de 21 años cumplidos al momento de realizar la prueba.
- Haber finalizado la Educación Primaria.
- No tener acreditada la Educación Media Básica (ex Ciclo Básico).
- Ser ciudadano uruguayo o residente en el país.
Cuándo es el examen y qué evalúa
La edición 2026 de la prueba AcreditaEB se realizará de forma presencial el sábado 13 de junio. El examen se rinde en una computadora, totalmente en línea y con el soporte técnico de Ceibal.
El formato de la prueba no requiere estudiar materias tradicionales por separado. La evaluación mide habilidades prácticas divididas en tres grandes áreas de conocimiento:
- Resolución de problemas.
- Comprensión de lectura.
- Escritura.
Como novedad para este año, la plataforma incorporó un asistente virtual con inteligencia artificial. Esta herramienta permite a los inscriptos practicar, resolver dudas y mejorar sus competencias digitales antes del día de la evaluación.
El paso a paso para anotarse y practicar
El proceso de inscripción y la preparación previa se realizan de forma completamente virtual a través del portal oficial. Para asegurar tu lugar y llegar preparado al examen, seguí estas instrucciones:
- Ingresá al portal: Entrá a la página oficial de Pruebas Acredita desde tu celular o computadora.
- Completá el formulario: Buscá la sección de inscripciones, ingresá tus datos personales y adjuntá la documentación requerida.
- Usá el asistente virtual: Hacé clic en la nueva herramienta de inteligencia artificial de Ceibal para practicar ejercicios de escritura y resolución de problemas.
- Revisá las pruebas anteriores: Entrá al apartado de "Ejemplos" y descargá los exámenes de años pasados para familiarizarte con el formato de la plataforma.
- Buscá apoyo presencial: Si necesitás ayuda extra, consultá el listado de la web para encontrar las instituciones de tu departamento que brindan tutorías gratuitas.