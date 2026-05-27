Cómo terminar el Ciclo Básico con una prueba: fechas y requisitos para ingresar a la solución que ofrece ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilitó el cronograma para la prueba AcreditaEB 2026. Se trata de una evaluación nacional que permite a los adultos validar sus conocimientos y obtener el título de Educación Media Básica en una única jornada.

La evaluación está diseñada para garantizar el derecho a la educación de quienes se desvincularon del sistema formal. Para rendir el examen, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones obligatorias:

La edición 2026 de la prueba AcreditaEB se realizará de forma presencial el sábado 13 de junio. El examen se rinde en una computadora, totalmente en línea y con el soporte técnico de Ceibal.

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El formato de la prueba no requiere estudiar materias tradicionales por separado. La evaluación mide habilidades prácticas divididas en tres grandes áreas de conocimiento:

Resolución de problemas.

Comprensión de lectura.

Escritura.

Como novedad para este año, la plataforma incorporó un asistente virtual con inteligencia artificial. Esta herramienta permite a los inscriptos practicar, resolver dudas y mejorar sus competencias digitales antes del día de la evaluación.

El paso a paso para anotarse y practicar

El proceso de inscripción y la preparación previa se realizan de forma completamente virtual a través del portal oficial. Para asegurar tu lugar y llegar preparado al examen, seguí estas instrucciones: