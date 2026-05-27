Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
llovizna
Jueves:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / EDUCACIÓN

Cómo terminar el Ciclo Básico con una prueba: fechas y requisitos para ingresar a la solución que ofrece ANEP

El formato de la prueba no requiere estudiar materias tradicionales por separado, sino que mide habilidades prácticas divididas en tres grandes áreas

27 de mayo de 2026 11:06 hs
Acredita EB

Acredita EB

Plan Ceibal

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilitó el cronograma para la prueba AcreditaEB 2026. Se trata de una evaluación nacional que permite a los adultos validar sus conocimientos y obtener el título de Educación Media Básica en una única jornada.

Los requisitos excluyentes

La evaluación está diseñada para garantizar el derecho a la educación de quienes se desvincularon del sistema formal. Para rendir el examen, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones obligatorias:

  • Tener más de 21 años cumplidos al momento de realizar la prueba.
  • Haber finalizado la Educación Primaria.
  • No tener acreditada la Educación Media Básica (ex Ciclo Básico).
  • Ser ciudadano uruguayo o residente en el país.

Cuándo es el examen y qué evalúa

La edición 2026 de la prueba AcreditaEB se realizará de forma presencial el sábado 13 de junio. El examen se rinde en una computadora, totalmente en línea y con el soporte técnico de Ceibal.

Más noticias

Justicia resolvió que niño de 5 años que fue encontrado deambulando por calles de Rivera vuelva con su madre

"Tenemos alguna restricción en cuanto al crecimiento del gasto para el periodo que viene": Castillo sobre la Rendición de Cuentas

El formato de la prueba no requiere estudiar materias tradicionales por separado. La evaluación mide habilidades prácticas divididas en tres grandes áreas de conocimiento:

  • Resolución de problemas.
  • Comprensión de lectura.
  • Escritura.

Como novedad para este año, la plataforma incorporó un asistente virtual con inteligencia artificial. Esta herramienta permite a los inscriptos practicar, resolver dudas y mejorar sus competencias digitales antes del día de la evaluación.

El paso a paso para anotarse y practicar

El proceso de inscripción y la preparación previa se realizan de forma completamente virtual a través del portal oficial. Para asegurar tu lugar y llegar preparado al examen, seguí estas instrucciones:

  • Ingresá al portal: Entrá a la página oficial de Pruebas Acredita desde tu celular o computadora.
  • Completá el formulario: Buscá la sección de inscripciones, ingresá tus datos personales y adjuntá la documentación requerida.
  • Usá el asistente virtual: Hacé clic en la nueva herramienta de inteligencia artificial de Ceibal para practicar ejercicios de escritura y resolución de problemas.
  • Revisá las pruebas anteriores: Entrá al apartado de "Ejemplos" y descargá los exámenes de años pasados para familiarizarte con el formato de la plataforma.
  • Buscá apoyo presencial: Si necesitás ayuda extra, consultá el listado de la web para encontrar las instituciones de tu departamento que brindan tutorías gratuitas.

Las más leídas

Meteorólogos anunciaron cuándo se disiparán las nieblas y pronosticaron un nuevo frente frío en Uruguay

Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana

Federico Valverde llegó a Uruguay y habló de la pelea con Tchouaméni: "Tuve el respaldo de mucha gente y el apoyo del club"

Gobierno descarta decreto de excepción para liberar los 89 vehículos militares todoterreno retenidos en Aduanas

Temas

ciclo básico pruebas Acredita

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos