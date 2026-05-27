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Tras el triple homicidio en el Cerro, trasladaron a "Ricardito" a una cárcel de máxima seguridad del ex Comcar

La Policía decidió aumentar las medidas de aislamiento contra Cáceres Correa para evitar eventuales represalias tras el triple asesinato

27 de mayo de 2026 9:55 hs
20250625 Carcel. Recorrida por el Comcar
Foto: Inés Guimaraens

Las autoridades definieron trasladar a Ricardo Cáceres Correa, más conocido como "Ricardito", desde el Penal de Libertad hacia la Unidad N°25 de máxima seguridad del ex Comcar, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), y según pudo confirmar El Observador, el movimiento de Cáceres y otras medidas adoptadas se dan en el marco del triple homicidio ocurrido en el Cerro en una boca de droga presuntamente vinculada a la organización del criminal.

"Ricardito" es medio hermano del conocido delincuente Luis Alberto "Betito" Suárez. Tiene varios antecedentes penales vinculados con droga, soborno, entre otras cosas, y se encuentra en prisión desde hace varios años por delitos de organización de actividades del narcotráfico y lavado de activos.

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De acuerdo a lo informado por el consignado medio, la Policía decidió aumentar las medidas de aislamiento contra Cáceres Correa para evitar eventuales represalias tras el triple asesinato.

En el marco de este caso, la Brigada Departamental Antidrogas realizó varios allanamientos vinculados a la organización de "Ricardito" en la zona del Cerro.

En dichas intervenciones, los efectivos lograron la detención de cuatro personas, así como la incautación de municiones y drogas, según informó Telemundo (Canal 12).

Una de las zonas intervenidas fue la vivienda ubicada en calles Egipto y Estados Unidos, donde tuvo lugar el triple homicidio.

El triple homicidio en el Cerro

En las últimas horas del domingo se registró una balacera en el Cerro que dejó a tres personas muertas y a otras dos heridas, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El ataque armado ocurrió a las 22:00 horas del domingo sobre una casa ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos. Allí, según informó la Policía, un grupo de delincuentes llegó en un vehículo particular y comenzó a disparar contra la vivienda.

Producto de violento incidente, una mujer de 35 años, un hombre de 29 años y una tercera víctima aún por identificar fallecieron en el lugar. Además, otros dos hombres, de los que no se revelaron mayores datos, terminaron heridos e ingresados en un centro médico cercano.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica que, además de ubicar más de una decena de casquillos de bala en el lugar, incautó un arma de fuego.

Vecinos aseguraron en diálogo con Telemundo (Canal 12) que en la vivienda funcionaba una boca de venta de drogas desde hace casi un año.

La investigación del incidente se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.

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