Nicolás Lodeiro dijo que la victoria de Nacional contra Coquimbo fue "agridulce" y descartó una salida a Paysandú FC: "Yo quiero cerrar mi carrera acá"

El futbolista Nicolás Lodeiro aseguró que la victoria 1-0 de Nacional contra Coquimbo Unido por Copa Libertadores fue "agridulce" , ya que el Tricolor no pudo cumplir su objetivo de pasar a octavos de final y ahora jugará la Copa Sudamericana, y también descartó una posible salida al Paysandú FC.

"La sensación es un poco agridulce. Primero contento porque era importante ganar, asegurar la Sudamericana, pero el objetivo principal para nosotros era la Libertadores, sabemos que no pudimos cumplir ese objetivo. Terminar la fase con una victoria fue algo positivo" , dijo Lodeiro en una rueda de prensa realizada tras el final del partido.

El enganche valoró que Nacional pudo mantenerse en copas internacionales para el segundo semestre, pero reconoció que "duele haber quedado afuera" de la Libertadores "por el grupo, por la situación".

Lodeiro agradeció la "confianza" que le tuvo Jorge Bava para ponerlo de titular en este "partido dificilísimo" , luego de ser expulsado ante Albion el pasado fin de semana.

"Quiero ser el uno en Nacional": Ignacio Suárez habló tras volver a atajar en reemplazo de Luis Mejía, quien estaba "un poco" dolorido antes del partido, y contó cómo ve su futuro en el club

Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana

"Con las expulsiones vengo ligando bastante mal, a veces no sé para que hago esas cosas que uno no sabe. Pedir disculpas y aprender. En el fútbol no hay techo y uno siempre tiene que estar aprendiendo", expresó al respecto el futbolista de 37 años, que se enfrenta a una sanción de al menos tres partidos por la Liga AUF Uruguaya.

Nicolás Lodeiro descartó un pase al Paysandú FC

En los últimos días se rumoreó que Paysandú FC, club del departamento homónimo que está en la Segunda División Profesional, quería contratar a Lodeiro para el segundo semestre.

El futbolista fue consultado sobre este interés del club de su departamento, pero descartó de plano la posibilidad: "Yo vine para quedarme en Nacional, si Nacional quiere que continúe sigo y si no bueno, cierro mi carrera acá en el club".

"Me encanta Paysandú, lo sigo, pero mi corazón es de Nacional y yo quiero cerrar mi carrera acá", sentenció.

Lodeiro ve "poco clima" antes del Mundial 2026

1560723390779.webp Nicolás Lodeiro, abrió el camino al triunfo y marcó el gol 400 de Uruguay en la Copa AFP

Lodeiro también habló sobre la selección uruguaya, a pocas semanas de que la celeste comience su travesía en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El exjugador del combinado marcó que siempre va a ver "bien" a la selección, y será "hincha" de ella "pase lo que pase", pero reconoció que "hay poco clima" en el país de cara al torneo.

"Esperemos que ahora a medida que lleguen los jugadores y se acerque un poco más (el Mundial), más allá de lo que haya pasado vamos a ser todos hinchas de la selección, vamos a apoyar", declaró.

El enganche tricolor también admitió que no ve un "entusiasmo" que sí vivió cuando integró las generaciones de los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cuando la selección había "generado una adhesión con la gente", pero confía "en que la gente va a apoyar".